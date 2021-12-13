Переговоры с Макроном и Шольцем: привезет ли Зеленский решения по Донбассу до Нового года

Макрон, Зеленский и Шольц могут встретиться на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Фото: коллаж "Сегодня"
В ближайшее время состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. К слову уже известно, что Макрон посетит Киев. Он уже заявил о своей позиции против расширения "нормандского формата" за счет США.
Когда состоится встреча
О вероятности встречи Зеленского с лидерами Франции и ФРГ заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 9 декабря.
"Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и с новым канцлером Германии. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров Нормандского формата", – сказал Ермак.
Эту информацию подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, заявив на пресс-конференции, что встретится с Зеленским 15 декабря на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.
Европа хочет привлечь США
Макрон также заявил, что США вместе с Европой должны обеспечить безопасность и защиту суверенитета Украины.
"Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров – это, прежде всего, быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, а также обеспечить мирную ситуацию в регионе", – сказал французский лидер.
Он также выразил благодарность президенту США Джозефу Байдену за то, что тот координировал свои позиции с европейскими партнерами до и после разговора с Путиным.
Нужны переговоры с Путиным
В то же время, он подчеркнул важность нормандского формата и роль в нем Франции и Германии.
"Но смогут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон", – сказал Макрон, добавив, что необходимо с снова вовлекать в переговоры Путина и Зеленского, чтобы перезагрузить этот формат и политический процесс.
Президент Франции также заявил, что хотел бы провести переговоры в онлайн-формате с Владимиром Путиным.
Согласовали дальнейшие шаги
В пятницу 10 декабря Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Главы государств обсудили продолжение встреч в нормандском формате.
"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей", – написал Зеленский в своем Twitter.
Чего хотят Макрон и Шольц
Политолог Николай Мельник отмечает, что Франция и Германия сегодня занимают доминирующее положение в Европейском союзе. И обе страны настроены помогать Украине. Между Макроном и Шольцем даже возможно некое "спортивное соревнование", ведь каждый из них желает быть лидером в Европе.
"Но это не значит, что между ними будет острое противостояние. В отношении Украины Франция и ФРГ работают в тандеме, и они довольны тем, что Украина начинает строить собственную инфраструктуру, постоянно привлекая их в качестве экспертов", – говорит "Сегодня" Мельник.
Эксперт также уверен, что Франция и Германия будут настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений.
Политолог Андрей Золотарев также отмечает, что встреча с Зеленским будет в каком-то смысле имиджевой для президента Франции.
"Макрону сейчас важно демонстрировать успешность. Накануне выборов следующего президента Франции ему важно показать общественности успех в украинском вопросе как результат активной роли Франции", – говорит он.
Политолог Игорь Рейтерович обращает внимание, что встреча Зеленского с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем произойдет впервые и пройдет в формате знакомства.
"Если с Макроном президент встречался, говорил по телефону и какие-то общие позиции у них определены, то с новым канцлером Германии нужно только начинать налаживать отношения, особенно учитывая неоднозначность некоторых заявлений. С одной стороны, есть демонстрация поддержки Украины, а с другой – вопросы, связанные с "Северным потоком – 2" и другими проблемами, которые Шольц всячески обходит. Поэтому вряд ли можно надеяться на продуктивность личной встречи Зеленского с Шольцем", – объясняет нам Рейтерович.
Чего ждать Украине
По мнению политологов, значительного результата от встречи Зеленского с лидерами Франции и Германии ожидать не стоит.
"Единственный вариант, который можно реализовать – это вопрос, связанный с "рождественским перемирием" на Донбассе. Возможно, удастся ускорить обмен пленными и даже какой-нибудь, пусть небольшой обмен, провести до Нового года. По всем остальным моментам какого-либо кардинального прорыва и смены формата сейчас не будет", – уверен Рейтерович.
В свою очередь Золотарев подчеркивает, что переговоры Зеленского с Макроном и Шольцем будут малоэффективными без участия в них президента России Владимира Путина.
"Зеленский, Макрон и Шольц могут согласовать какие-то позиции. Украина может донести свое видение. Но решения стратегического характера без четвертого участника не будут иметь сил", – подытожил политолог.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что посольство Украины в Париже работает над организацией визита президента Французской Республики Эммануэля Макрона в нашу страну. Также мы информировали, что конце ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Он подчеркнул, что Запад пристально следит за военной обстановкой в регионе.