Переговоры с Макроном и Шольцем: привезет ли Зеленский решения по Донбассу до Нового года

Макрон, Зеленский и Шольц могут встретиться на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Фото: коллаж "Сегодня"

В ближайшее время состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. К слову уже известно, что Макрон посетит Киев. Он уже заявил о своей позиции против расширения "нормандского формата" за счет США.

Когда состоится встреча

О вероятности встречи Зеленского с лидерами Франции и ФРГ заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 9 декабря.

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"Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и с новым канцлером Германии. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров Нормандского формата", – сказал Ермак.

Андрей Ермак: "Будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров Нормандского формата" / Фото: Офис Президента Украины

Эту информацию подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, заявив на пресс-конференции, что встретится с Зеленским 15 декабря на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

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Европа хочет привлечь США

Макрон также заявил, что США вместе с Европой должны обеспечить безопасность и защиту суверенитета Украины.

"Наша цель, я считаю, всех европейцев, а также наших американских партнеров – это, прежде всего, быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность, а также обеспечить мирную ситуацию в регионе", – сказал французский лидер.

Он также выразил благодарность президенту США Джозефу Байдену за то, что тот координировал свои позиции с европейскими партнерами до и после разговора с Путиным.

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Эммануэль Макрон: "Наша цель – быть на стороне Украины". Фото: aa.com.tr

Нужны переговоры с Путиным

В то же время, он подчеркнул важность нормандского формата и роль в нем Франции и Германии.

"Но смогут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон", – сказал Макрон, добавив, что необходимо с снова вовлекать в переговоры Путина и Зеленского, чтобы перезагрузить этот формат и политический процесс.

Президент Франции также заявил, что хотел бы провести переговоры в онлайн-формате с Владимиром Путиным.

Согласовали дальнейшие шаги

В пятницу 10 декабря Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Главы государств обсудили продолжение встреч в нормандском формате.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей", – написал Зеленский в своем Twitter.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном / Фото: Офис Президента Украины

Чего хотят Макрон и Шольц

Политолог Николай Мельник отмечает, что Франция и Германия сегодня занимают доминирующее положение в Европейском союзе. И обе страны настроены помогать Украине. Между Макроном и Шольцем даже возможно некое "спортивное соревнование", ведь каждый из них желает быть лидером в Европе.

"Но это не значит, что между ними будет острое противостояние. В отношении Украины Франция и ФРГ работают в тандеме, и они довольны тем, что Украина начинает строить собственную инфраструктуру, постоянно привлекая их в качестве экспертов", – говорит "Сегодня" Мельник.

Эксперт также уверен, что Франция и Германия будут настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений.

Николай Мельник: "Франция и Германия занимают доминирующее положение в Европейском союзе" / Фото: Facebook

Политолог Андрей Золотарев также отмечает, что встреча с Зеленским будет в каком-то смысле имиджевой для президента Франции.

"Макрону сейчас важно демонстрировать успешность. Накануне выборов следующего президента Франции ему важно показать общественности успех в украинском вопросе как результат активной роли Франции", – говорит он.

Политолог Игорь Рейтерович обращает внимание, что встреча Зеленского с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем произойдет впервые и пройдет в формате знакомства.

"Если с Макроном президент встречался, говорил по телефону и какие-то общие позиции у них определены, то с новым канцлером Германии нужно только начинать налаживать отношения, особенно учитывая неоднозначность некоторых заявлений. С одной стороны, есть демонстрация поддержки Украины, а с другой – вопросы, связанные с "Северным потоком – 2" и другими проблемами, которые Шольц всячески обходит. Поэтому вряд ли можно надеяться на продуктивность личной встречи Зеленского с Шольцем", – объясняет нам Рейтерович.

Игорь Рейтерович: "Вряд ли можно надеяться на продуктивность личной встречи Зеленского с Шольцем" / Фото: Facebook

Чего ждать Украине

По мнению политологов, значительного результата от встречи Зеленского с лидерами Франции и Германии ожидать не стоит.

"Единственный вариант, который можно реализовать – это вопрос, связанный с "рождественским перемирием" на Донбассе. Возможно, удастся ускорить обмен пленными и даже какой-нибудь, пусть небольшой обмен, провести до Нового года. По всем остальным моментам какого-либо кардинального прорыва и смены формата сейчас не будет", – уверен Рейтерович.

В свою очередь Золотарев подчеркивает, что переговоры Зеленского с Макроном и Шольцем будут малоэффективными без участия в них президента России Владимира Путина.

"Зеленский, Макрон и Шольц могут согласовать какие-то позиции. Украина может донести свое видение. Но решения стратегического характера без четвертого участника не будут иметь сил", – подытожил политолог.

Андрей Золотарев: "Решения стратегического характера без четвертого участника не будут иметь сил". Фото: скриншот

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что посольство Украины в Париже работает над организацией визита президента Французской Республики Эммануэля Макрона в нашу страну. Также мы информировали, что конце ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что России грозят серьезные последствия в случае полномасштабного нападения на Украину. Он подчеркнул, что Запад пристально следит за военной обстановкой в регионе.