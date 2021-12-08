Макрон проведе переговори з Зеленським та Путіним – що обговорять

Франція вирішила вирішити конфлікт на Донбасі

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Президент Франції Еммануель Макрон планує найближчим часом зустрінеться зі своїми колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання lunion з посиланням на оголошення Єлисейського палацу.

"Макрон має намір знайти "можливість для деескалації напруженості" між Україною та Росією", – пише видання.

Крім того, Макрон проведе переговори з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Мета цієї зустрічі – знайти способи відновлення взаємодії з Росією у рамках нормандського формату між Україною, РФ, Німеччиною та Францією.

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"П'ять лідерів підтвердили свою рішучість працювати разом, щоб гарантувати суверенітет України та гарантувати її стабільність та безпеку. У зв'язку з цим вони стежать за проявом будь-якої агресії з боку Росії стосовно України", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що навесні 2021 року Макрон, Меркель та Путін провели переговори у форматі відеоконференції, обговоривши ситуацію на Донбасі, поводження з російським опозиціонером Олексієм Навальним та ймовірність реєстрації в ЄС російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". У Зеленського на це відреагували досить стримано .

Байден та Путін

7 грудня пройшли переговори двох лідерів – глави Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.

Основний темою була – Україна .

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Джозеф Байден погрожував Володимиру Путіну "серйозними економічними санкціями" проти РФ, якщо відбудеться вторгнення на територію України.

Окрім цього, Байден розповів Путіну про плани відключити Росію. від світової фінансової системи , тимчасово зупинити "Північний потік – 2" та підготувати ще "активні, ясні відповіді" на можливу російську військову агресію в Україні.

Білий дім також анонсував: Байден проведе бесіду із Зеленським 9 грудня .