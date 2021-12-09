Переговори Байдена з Путіним та Зеленським: що вимагатимуть від України

Сторони переговорів зацікавлені у деескалації конфлікту. Фото: колаж "Сьогодні"

7 грудня у режимі відеоконференції відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна і президента США Джозефа Байдена, основною темоюяких була Україна. Головні і, мабуть, єдині тривожні питання для всієї країни – як усе минулося і що буде далі?

Реклама

Байден та Путін

Як повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, Байден підкреслив, що США підтримують територіальну цілісність України, та пригрозив Путіну "серйозними економічними санкціями", якщо армія РФ вторгнеться на територію нашої країни. Крім того, наступними діями США будуть:

згода на розширення НАТО на сході Європи;

збільшення військової допомоги Україні;

від'єднання Росії від світової фінансової системи (міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT);

зупинення запуску газопроводу "Північний потік – 2".

Водночас США наголосили, що офіційно не вважають, що Путін вирішив напасти на Україну. Проте Байден вимагає відвести війська РФ від кордону з Україною і розпочати врегулювання дипломатичним шляхом.

Водночас американський президент зазначив, що готовий "підтримати мінський процес, якщо сторони це вітатимуть". Байден також не дав зобов'язань стосовно позаблокового статусу України.

Реклама

Байден пригрозив Путіну "серйозними економічними санкціями". Фото: Twitter/The White House

Відповідь Кремля

У Кремлі заявили, що Володимир Путін відмовився брати на себе відповідальність за нагнітання ситуації біля кордонів України та нарощування там військової присутності РФ. За словами його помічника Юрія Ушакова, про те, щоб відправляти війська в Україну "загалом не було мови".

Путін спробував переконати США у нібито провокаційних діях Києва на Донбасі та деструктивній лінії України, спрямованій на демонтаж Мінських угод.

Реклама

Також президент РФ висловив невдоволення через співпрацю Києва та Північноатлантичного альянсу, заявивши, що Росії потрібні гарантії, що виключають розширення НАТО на схід.

Крім того, Путін поскаржився Байдену на "утиск російської мови" в Україні та на український законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який, на його думку, веде до повного виходу Києва з "Мінська-2".

Путін висловив невдоволення через співпрацю Києва та НАТО / Фото: kremlin.ru

Байден та Зеленський

Після переговорів з Путіним Джо Байден проведе телефонну розмовуз президентом України Володимиром Зеленським. Як заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, розмова запланована на 9 грудня

Політолог Вадим Карасьов вважає, що Байден проінформує Зеленського про свої домовленості з Путіним.

"Напевно, між президентами США та Росії були знайдені точки дотику. Ймовірно, це Мінські угоди, на виконанні яких Україною тепер наполягатиме Байден", – каже Карасьов.

На думку експерта, саме тому Білий дім взяв паузу на добу і не організував розмову Байдена із Зеленським одразу після переговорів з Путіним.

"Наразі у США думають про те, як реалізувати Мінські домовленості з урахуванням інтересів України. Це серйозна проблема, адже український парламент та суспільство ставиться до "Мінська" неоднозначно", – каже Карасьов.

Байден проінформує Зеленського про свої домовленості з Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Водночас політолог Ігор Петренко впевнений, що Байден не тиснутиме на Зеленського.

"Багато американських політиків не підтримують "Мінськ" і критикують Байдена за зайву лояльність до Путіна. Президенту США сьогодні не потрібна критика всередині країни, він не хоче видаватися слабким лідером в очах громадян", – пояснює Петренко.

За його словами, Байден вкотре запевнить Зеленського у підтримці Америки.

"Ми бачимо щільну комунікацію між Україною та США. Країни фактично вийшли на рівень стратегічного партнерства. Геополітична перевага на боці України, яку підтримує ЄС. Тому США не відступлять від своїх позицій", – упевнений експерт.

Ігор Петренко: "Геополітична перевага на боці України" / Фото: Facebook

А от політолог Світлана Кушнір не відкидає, що Байден тиснутиме на Зеленського, наполягаючи на необхідності реалізації Мінських угод.

"США запевняють, що дадуть Україні 300 млн доларів на розвиток оборони, але водночас звучать заклики до реалізації "Мінська", – зазначає Кушнір.

Чим закінчаться розмови про Україну

Ігор Петренко впевнений, що Росія не відведе війська від кордону з Україною найближчим часом.

"Незважаючи на те що сторони переговорів зацікавлені в деескалації конфлікту, Путін навряд чи відведе армію раніше за початок лютого наступного року. Водночас сумніваюся, що Росія продовжуватиме нагнітати ситуацію, розмахуючи зброєю", – каже Петренко.

Вадим Карасьов вважає, що Байден попросить Зеленського, щоб ЗСУ не реагували на провокації на Донбасі.

"Не має бути жодної ескалації, щоб не зірвалися дипломатичні процеси щодо врегулювання конфлікту", – пояснює Карасьов.

Вадим Карасьов: "Байден попросить Зеленського, щоб ЗСУ не реагували на провокації на Донбасі" / Фото: Facebook

Політологи також зазначають, що ймовірність вторгнення Росіїв Україну дуже мала.

"Війна не потрібна ні Росії, ні Заходу. Усі розуміють, що вона призведе до величезних втрат – людських жертв, міграційної та економічної кризи", – каже Петренко.

Водночас експерти зазначають, що переговори Байдена та Путіна фокусувалися не лише на темі України.

"Лідери обговорювали різні проблеми, зокрема ситуацію в Афганістані та проблеми в енергетиці. Після переговорів було оголошено, що з "Північного потоку – 2" США зняли санкції. Можливо, це було поступкою Америки через Україну, а може, через інше питання", – каже Петренко.

З ним погоджується Світлана Кушнір.

"Тепер Європа моментально "сяде на газову голку" Росії. Чекаємо, на які поступки піде Путін. Можливо, його відповіддю буде відведення військ від кордону з Україною", – резюмувала вона.

Світлана Кушнір: "Чекаємо, на які поступки піде Путін" / Фото: Facebook

Нагадаємо, 7 грудня розмова президентів РФ та США у режимі відеоконференції тривала дві години. У Кремлі стверджують, що результатом незадоволені ні в Москві, ні у Вашингтоні. А в Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що чекає на РФ за напад на Україну.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що напередодні розмови Путін вимагав від США дати гарантії Росії щодо нерозширення НАТО на схід, тобто не приймати Україну до Альянсу. Але на переговорах уже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.