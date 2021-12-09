Переговоры Байдена с Путиным и Зеленским: что потребуют от Украины

Стороны переговоров заинтересованы в деэскалации конфликта. Фото: коллаж "Сегодня"

7 декабря в режиме видеоконференции состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, основной темой которых была Украина. Главные и, пожалуй, единственные тревожные вопросы для всей страны – как все прошло и что будет дальше?

Реклама

Байден и Путин

Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, Байден подчеркнул, что США поддерживают территориальную целостность Украины и пригрозил Путину "серьезными экономическими санкциями", если армия РФ вторгнется на территорию нашей страны. Кроме того, следующими действиями США будут:

согласие на расширение НАТО на востоке Европы;

увеличение военной помощи Украине;

отключение России от мировой финансовой системы (международной системы межбанковских платежей SWIFT);

приостановка запуска газопровода "Северный поток – 2".

В то же время США подчеркнули, что в официально не считают, что Путин решил напасть на Украину. Тем не менее Байден потребовал отвести войска РФ от границы с Украиной и начать урегулирование дипломатическим путем.

При этом американский президент отметил, что готов "поддержать Минский процесс, если стороны будут это приветствовать". Байден также не дал обязательств по поводу внеблокового статуса Украины.

Реклама

Байден пригрозил Путину "серьезными экономическими санкциями". Фото: Twitter/The White House

Ответ Кремля

В Кремле заявили, что Владимир Путин отказался брать на себя ответственность за нагнетание ситуации возле границ Украины и наращивания там военного присутствия РФ. По словам его помощника Юрия Ушакова, о том, чтобы отправлять войска в Украину "вообще не было речи".

Путин попытался убедить США в якобы провокационных действиях Киева на Донбассе и деструктивной линии Украины, направленной на демонтаж Минских соглашений.

Реклама

Также президент РФ высказал недовольство из-за сотрудничества Киева и Североатлантического альянса, заявив, что России нужны гарантии, исключающие расширение НАТО на восток.

Кроме того, Путин пожаловался Байдену на "притеснение русского языка" в Украине и на украинский законопроект "О государственной политике переходного периода", который, по его мнению, ведет к полному выходу Киева из "Минска-2".

Путин высказал недовольство из-за сотрудничества Киева и НАТО / Фото: kremlin.ru

Байден и Зеленский

После переговоров с Путиным Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, беседа запланирована на 9 декабря.

Политолог Вадим Карасев считает, что Байден проинформирует Зеленского о своих договоренностях с Путиным.

"Наверняка между президентами США и России были найдены точки соприкосновения. Вероятно, это Минские соглашения, на выполнении которых Украиной теперь будет настаивать Байден", – говорит "Сегодня" Карасев.

По мнению эксперта, именно поэтому Белый дом взял паузу на сутки и не организовал разговор Байдена с Зеленским сразу после переговоров с Путиным.

"Сейчас в США думают о том, как реализовать Минские договоренности с учетом интересов Украины. Это серьезная проблема, ведь украинский парламент и общество относится к "Минску" неоднозначно", – говорит Карасев.

Байден проинформирует Зеленского о своих договоренностях с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

В то же время политолог Игорь Петренко уверен, что Байден не будет давить на Зеленского.

"Многие американские политики не поддерживают "Минск" и критикуют Байдена за излишнюю лояльность к Путину. Президенту США сегодня не нужна критика внутри страны, он не хочет выглядеть слабым лидером в глазах граждан", – объясняет нам Петренко.

По его словам, Байден в очередной раз заверит Зеленского в поддержке Америки.

"Мы видим плотную коммуникацию между Украиной и США. Страны, фактически, вышли на уровень стратегического партнерства. Геополитическое преимущество на стороне Украины, которую поддерживает ЕС. Поэтому США не отступят от своих позиций", – уверен эксперт.

Игорь Петренко: "Геополитическое преимущество на стороне Украины" / Фото: Facebook

А вот политолог Светлана Кушнир не исключает, что Байден будет давить на Зеленского, настаивая на необходимости реализации Минских соглашений.

"США уверяют, что дадут Украине 300 млн долларов на развитие обороны, но в то же время звучат призывы к реализации "Минска", – отмечает Кушнир.

Чем закончатся разговоры об Украине

Игорь Петренко уверен, что Россия не отведет войска от границы с Украиной в ближайшее время.

"Несмотря на то, что стороны переговоров заинтересованы в деэскалации конфликта, Путин вряд ли отведет армию ранее начала февраля следующего года. В то же время сомневаюсь, что Россия будет продолжать нагнетать ситуацию, размахивая оружием", – говорит Петренко.

Вадим Карасев считает, что Байден попросит Зеленского, чтобы ВСУ не реагировали на провокации на Донбассе.

"Не должно быть никакой эскалации, чтобы не сорвались дипломатические процессы по урегулированию конфликта", – объясняет Карасев.

Вадим Карасев: "Байден попросит Зеленского, чтобы ВСУ не реагировали на провокации на Донбассе" / Фото: Facebook

Политологи также отмечают, что вероятность вторжения России в Украину крайне мала.

"Война не нужна ни России, ни Западу. Все понимают, что она приведет к огромным потерям – человеческим жертвам, миграционному и экономическому кризису", – говорит Петренко.

В то же время эксперты отмечают, что переговоры Байдена и Путина фокусировались не только на теме Украины.

"Лидеры обсуждали различные проблемы, в том числе ситуацию в Афганистане и проблемы в энергетике. После переговоров было объявлено, что с "Северного потока – 2" США сняли санкции. Возможно, это было уступкой Америки из-за Украины, а может быть из-за другого вопроса", – говорит Петренко.

С ним соглашается Светлана Кушнир.

"Теперь Европа моментально "сядет на газовую иглу" России. Ждем, на какие уступки пойдет Путин. Возможно, его ответом будет отвод войск от границы с Украиной", – резюмировала она.

Светлана Кушнир: "Ждем, на какие уступки пойдет Путин" / Фото: Facebook

Напомним, 7 декабря разговор президентов РФ и США в режиме видеоконференции длился два часа. В Кремле утверждают, что результатом недовольны ни в Москве, ни в Вашингтоне. А в Белом доме четко дали понять Кремлю, что ждет РФ за нападение на Украину.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что накануне разговора Путин требовал от США дать гарантии России относительно нерасширения НАТО на восток, то есть – не принимать Украину в Альянс. Но на переговорах уже Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке.