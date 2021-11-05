"Вони є, але йдуть": Генштаб України заявив про війська РФ на кордоні

Начальник генерального штабу ЗСУ знову заспокоїв / Колаж "Сьогодні"

Російські війська йдуть від кордону України. Однак це не може відбуватися швидко. Генеральний штаб ЗСУ стежить за цим процесом.

Про це заявив начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

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Вони є, але йдуть

"Ситуація наразі контрольована. Противник не збільшує зусилля. Усі виконують свої завдання, згідно з раніше затвердженими планами (ЗСУ – Авт.). Якщо говорити, що концентруються сили біля наших кордонів. Так, у Росії, як і у нас, проходили навчання "Захід -2021" і переміщення техніки не може після закінчення переміститися протягом одного-двох днів. Були сконцентровані війська для навчань. Йде повернення військ у пункти своєї постійно дислокації, вони пішли вглиб своєї території", – заявив представник генштабу України в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Як розвивалася ситуація