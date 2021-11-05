"Они есть, но уходят": Генштаб Украины заявил о войсках РФ на границе

Начальник генерального штаба ВСУ опять всех успокоил / Коллаж "Сегодня"
Российские войска уходят от границы Украины, однако это не может происходить быстро. Генеральный штаб ВСУ следит за этим процессом.
Об этом заявил начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Они есть, но уходят
"Ситуация на данное время контролируемая. Противник не наращивает усилия. Все выполняют свои задания, согласно ранее утвержденным планам (ВСУ – Авт.). Если говорить о том, что концентрируются силы возле наших границ. Да, в России, как и у нас, проходили учения "Запад -2021" и перемещение техники не может после окончания переместиться на протяжении одного-двух дней. Были сконцентрированные войска для учений. Идет возвращение войск в пункты своей постоянно дислокации, они пошли вглубь своей территории", – заявил представитель генштаба Украины в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Как развивалась ситуация
- 2 ноября в соцсетях появились спутниковые снимки переброшенных к восточной границе Украины боеспособных сил РФ с тяжелой техникой.
- Газета The Washington Post написала, что в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.
- 1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина занимается провокацией на Донбассе, оно прозвучало после применения ВСУ беспилотника Bayraktar.
- Вечером 1 ноября замминистра обороны Украины Анна Маляр на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила, что происходящее в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва. А на самом деле ничего опасного на нашей границе не происходит.
- Даже Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о скоплении российских войск вблизи Украины и назвал все сообщения о скоплении дезинформацией.
- Через четыре дня после первой публикации в американских СМИ о концентрации войск России на восточных границах Украины эти войска заметили в Министерстве обороны Украины (МО). Соответствующее заявление появилось на сайте оборонного ведомства.
- 5 ноября советник главы ОПУ, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что скопление российских войск вблизи Украины не несет угрозы полномасштабного вторжения, но в случае большой войны оккупантов ждут большие потери, которые обернутся катастрофой и для всего путинского режима.