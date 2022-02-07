Нардепа Кузьміних відправлять до суду – озвучено час засідання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Суд у справі народного депутата Кузьміних, якого затримали за підозрою у хабарі, відбудеться сьогодні, 7 лютого, о 15.00. Про це повідомила речник НАБУ Маргарита Живага в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Справді, НАБУ та САП затримали чинного нардепа за отримання неправомірної вигоди. Якщо подивитися на фотографії, він у супроводі адвоката прийшов, і йому вручили копію підозри особисто. Йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу і, за інформацією САП, судове засідання відбудеться вже сьогодні, воно призначене на 15.00", – сказала вона.

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Сам Кузьміних написав у Facebook, що самостійно з'явився у НАБУ після того, як дізнався про розшук.

"Зараз є привід до суду щодо обрання запобіжного заходу. Всі процесуальні дії здійснюються так, як і має бути. Ніхто не ховався і не збирається цього робити. Охоче відповімо слідчим та детективам на всі запитання у справі", – заявив нардеп.

Справа нардепа Кузьміних

Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.

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За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".

Сайт "Сьогодні" вже розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.

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Депутат перебував у розшуку у зв'язку із переховуванням від правоохоронців. Адвокат нардепа розповідала, що політик не зміг прийти на допит у НАБУ через хворобу.

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