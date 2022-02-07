Нардепа Кузьминых отправят в суд — озвучено время заседания

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Суд по делу народного депутата Кузьминых состоится сегодня, 7 февраля, в 17.00. Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Маргарита Живага в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно, НАБУ и САП задержали действующего нардепа за получение неправомерной выгоды. Если посмотреть на фотографии, он в сопровождении адвоката пришел, и ему вручили копию подозрения лично. Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения и, по информации САП, судебное заседание состоится уже сегодня оно назначено на 15.00", — сказала она.

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