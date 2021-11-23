Готується, як Німеччина у 1939-му: ексгенпрокурор насторожив заявою про Росію

Рябошапка розповів, що відбувається на кордоні України та РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував заяви про загрозу нового вторгнення Росії в Україну. Він порівняв ситуацію з подіями, що передували Другій світовій війні.

Про це Рябошапка заявив у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі Україна 24.

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"Ця інформація з військовою підготовкою теж є частиною агресії та підготовкою військового наступу. Вона мені нагадує історію, яка була 1939 року перед нападом Німеччини на Польщу. Тоді німці звинувачували Польщу в тому, що вона нібито готує провокації проти фашистської Німеччини, і це було потім використано для того, щоб напасти на Польщу", – сказав він.

Також ексгенпрокурор додав, що те, що відбувається сьогодні на кордоні, — це не те, що було навесні, коли Росія демонстративно влаштовувала навчання.

"Навіть у відкритих джерелах можна побачити, що міністр оборони РФ Шойгу приїжджав та інспектував військові підрозділи на кордоні з Україною. У відкритих джерелах є те, що призвано до лав збройних сил РФ багато резервістів, чого раніше не було. З'являється велика кількість наступального озброєння, чого також не було раніше. Я бачив навіть інформацію, що з'явилося багато вогнеметів. Очевидно, такі речі не з'являються просто, щоб демонструвати військову міць", – сказав він.

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Загроза вторгнення РФ