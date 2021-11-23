Готовится, как Германия в 1939-м: экс-генпрокурор насторожил заявлением о России

Рябошапка рассказал, что происходит на границе Украины и РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал заявления об угрозе нового вторжения России в Украину. Он сравнил ситуацию с событиями, предшествующими Второй мировой войне.

Об этом Рябошапка заявил в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале Украина 24.

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"Эта информация с военной подготовкой тоже является частью агрессии и подготовкой военного наступления. Она мне напоминает историю, которая была в 1939 году перед нападением Германии на Польшу. Тогда немцы обвиняли Польшу в том, что она якобы готовит провокации против фашистской Германии, и это было потом использовано для того, чтобы напасть на Польшу", — сказал он.

Также экс-генпрокурор добавил, что то, что происходит сегодня на границе, — это не то, что было весной, когда Россия демонстративно устраивала учения.

"Даже в открытых источниках можно увидеть, что министр обороны РФ Шойгу приезжал и инспектировал военные подразделения на границе с Украиной. В открытых источниках есть то, что призвано в ряды вооруженных сил РФ много резервистов, чего раньше не было. Появляется большое количество наступательного вооружения, чего также не было раньше. Я видел даже информацию, что появилось много огнеметов. очевидно, такие вещи не появляются, просто чтобы демонстрировать военную мощь", — сказал он.

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Угроза вторжения РФ