Лукашенко помітив війська НАТО біля кордонів: наказав усім готуватися

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам забезпечити контроль на кордоні. Про це повідомляє пресслужба білоруського лідера.
"Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам необхідно забезпечити контроль за пересуванням військ НАТО і Польщі. Зробити виходячи із домовленостей", – сказав Лукашенко.
Також він зазначив, що він поки що не давав вказівок розгорнути армію, але готовими треба бути до всього.
"Ми маємо бути готовими і все передбачати, щоб нам не влаштували там на кордоні війну, а ми опинимося до цього не готові", – розповів він.
Лукашенко також розповів, що він звернувся по допомогу до президента Росії Володимира Путіна, щоб їхня сторона також підключилася до чергування на кордонах Білорусі та Союзної держави.
"Вони вже направили сюди стратегічні бомбардувальники у супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але ми не маємо іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами", – заявив він.
Ситуація на кордоні
- Лукашенко сподівався, що в ситуацію із нелегалами може бути втягнутий і Кремль. Тому 9 листопада він заявив, що помилки Білорусі у ситуації на кордоні з Польщею можуть залучити до того, що відбувається, Росію.
- Все почалося ще влітку, коли на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У зв'язку з цим литовці почали посилювати кордон, дійшло до того, що Україна передала Литві колючий дріт як гуманітарну допомогу. США закликали Лукашенка зупинити потік нелегальних мігрантів у Литву.
- Вже на початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- МЗС України повідомило, що у межах нашої країни спостерігається збільшення потоків мігрантів.
- Євросоюз має намір посилити санкції проти режиму Лукашенка, у тому числі за міграційний терор.
- Радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош заявив, що Україна у разі потреби має надати допомогу Польщі, щоб вирішити кризу на кордоні з Білоруссю.
- 11 листопада Лукашенко не виключив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. Крім того, він повідомив, що він зафіксував спроби постачити зброю мігрантам, тим, хто зібрався на кордоні з Польщею, з Донбасу.
Що зараз відбувається
На кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.