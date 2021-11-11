Лукашенко заметил войска НАТО у границ: приказал всем готовиться

Лукашенко обеспокоен скоплением военной техники у границ / Фото: Коллаж: Сегодня
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль на границе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Министерству обороны, КГБ, погранвойскам необходимо обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Уже 15 тысяч военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Сейчас они сконцентрировали у нашей границы, притом в наглую, без предупреждения, хотя они обязаны были это сделать исходя из договоренностей", – сказал Лукашенко.
Также он отметил, что он пока что не давал указаний развернуть армию, но готовыми нужно быть ко всему.
"Мы должны быть готовы и все предвидеть, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы", – рассказал он.
Лукашенко также рассказал, что он обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, чтобы их сторона также подключилась к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.
"Они уже направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", – заявил он.
Ситуация на границе
- Лукашенко надеялся, что в ситуацию с нелегалами может быть втянут и Кремль. Поэтому 9 ноября он заявил, что ошибки Беларуси в ситуации на границе с Польшей могут вовлечь в происходящее Россию.
- Все началось еще летом, когда в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- МИД Украины сообщил, что на границах нашей страны наблюдается увеличение потоков мигрантов.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.
- Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.
- 11 ноября Лукашенко не исключил, что может закрыть транзит газа, в случае если Польша перекроет границу. Кроме того, он сообщил, что он зафиксировал попытки поставить оружие мигрантам, собравшимся на границе с Польшей, с Донбасса.
Что сейчас происходит
На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.