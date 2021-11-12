Кулеба: Росія розпочала нову гібридну війну проти Європи

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У Білорусі немає жодного кризи з мігрантами Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою. Про це на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Росія пустила у хід різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Головною метою Москви є створення проблем, і щоб їхній світ вирішував завдяки їм", – розповів міністр.

Також він зазначив, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі, і нашій країні добре відомі методи Росії, спрямовані проти досягнення цих цілей.

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За його словами, у зв'язку із ситуацією, що склалася, Україна веде серйозну роботу як усередині країни, так і зовні щодо забезпечення безпеки своїх кордонів.

"Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю, проводиться робота з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але ситуацію треба розглядати комплексно", – резюмував політик.

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