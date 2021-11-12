Кулеба: Россия начала новую гибридную войну против Европы

Кулеба считает, что сейчас началась гибридная война и затеяла ее Россия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет сейчас никакого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Россия пустила в ход различные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Главной целью Москвы является создание проблем, и чтобы их мир решал благодаря им", – рассказал министр.

Также он отметил, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе, и нашей стране хорошо известны методы России, направленные против достижения этих целей.

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По его словам, в связи со сложившейся ситуации Украина ведет серьезную работу как внутри страны, так и снаружи по обеспечению безопасности своих границ.

"Украина уже укрепила границу с Беларусью, проводится работа с партнерами для минимизации энергетических рисков, но ситуацию надо рассматривать комплексно", – резюмировал политик.

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