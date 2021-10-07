Коаліція "СНБ"? У "Батьківщині" пояснили, чому допомогли "слугам" звільнити Разумкова

Сергій Соболєв дивується, чому "слуги" виявилися проти №1 у своєму списку/Колаж "Сьогодні"

Представники партії "Батьківщина" пояснили "Сьогодні", чому проголосували за відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

"Я особисто голосував за відставку Разумкова тому, що вона може прискорити дострокові вибори і "Слуга народу" розвалиться. Нарешті, настає крах цієї епохи. Ми переконані, що єдиний спосіб, яким можна змінити ситуацію в державі ,- це тільки дострокові парламентські вибори. Іншого варіанту змін немає", – зазначив в коментарі "Сьогодні" нардеп з "Батьківщини" Сергій Соболєв.

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Одночасно нардеп висловив здивування, чому однопартійці так дружно відкликали Разумкова.

"Питання, яке треба ставити правлячій коаліції, – як так сталося, що вони голосували за відставку свого першого номера, якого вони висунули і так хвалили всі ці два роки?" – сказав політик.

Соболєв також заявив, що ні в яку коаліцію їх не кликали: "Я не знаю ні про які коаліції".

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Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це проголосували 284 народних депутати, включно з депутатами від "Батьківщини".

Відставка Разумкова