Коаліція "СНБ"? У "Батьківщині" пояснили, чому допомогли "слугам" звільнити Разумкова

Сергій Соболєв дивується, чому "слуги" виявилися проти №1 у своєму списку/Колаж "Сьогодні"
Представники партії "Батьківщина" пояснили "Сьогодні", чому проголосували за відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
"Я особисто голосував за відставку Разумкова тому, що вона може прискорити дострокові вибори і "Слуга народу" розвалиться. Нарешті, настає крах цієї епохи. Ми переконані, що єдиний спосіб, яким можна змінити ситуацію в державі ,- це тільки дострокові парламентські вибори. Іншого варіанту змін немає", – зазначив в коментарі "Сьогодні" нардеп з "Батьківщини" Сергій Соболєв.
"Перші ряди дорогі – буде на гальорці": Разумкова в Раді підселили до опозиції (фото)
Одночасно нардеп висловив здивування, чому однопартійці так дружно відкликали Разумкова.
"Питання, яке треба ставити правлячій коаліції, – як так сталося, що вони голосували за відставку свого першого номера, якого вони висунули і так хвалили всі ці два роки?" – сказав політик.
Соболєв також заявив, що ні в яку коаліцію їх не кликали: "Я не знаю ні про які коаліції".
"Перші ряди дорогі – буде на гальорці": Разумкова в Раді підселили до опозиції (фото)
Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це проголосували 284 народних депутати, включно з депутатами від "Батьківщини".
Відставка Разумкова
- 4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
- "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка цього тижня здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
- Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
- Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.
- У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.