Коалиция "СНБ"? В "Батькивщине" объяснили, почему помогли "слугам" уволить Разумкова

Сергей Соболев удивляется, почему "слуги" оказались против №1 в своем списке/Коллаж "Сегодня"

Представители партии "Батькивщина" объяснили "Сегодня", почему проголосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

"Я лично голосовал за отставку Разумкова потому, что она может ускорить досрочные выборы и "Слуга народа" развалится. Наконец, наступает крах этой эпохи. Мы убеждены, что единственный способ, которым можно изменить ситуацию в государстве, – это только досрочные парламентские выборы. Другого варианта изменения нет", – отметил в комментарии "Сегодня" нардеп из "Батькивщины" Сергей Соболев.

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Одновременно нардеп выразил удивление, почему однопартийцы так дружно отозвали Разумкова.

"Вопрос, который надо ставить правящей коалиции, – как так случилось, что они голосовали за отставку своего первого номера, которого они выдвинули и так хвалили все эти два года?" – отметил Соболев.

Соболев также заявил, что ни в какую коалицию их не звали: "Я не знаю ни о каких коалициях".

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Напомним, Верховная Рада на сегодняшнем заседании отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За это проголосовали 284 народных депутата, включая депутатов от "Батькивщины".

Отставка Разумкова