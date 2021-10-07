Коалиция "СНБ"? В "Батькивщине" объяснили, почему помогли "слугам" уволить Разумкова

Сергей Соболев удивляется, почему "слуги" оказались против №1 в своем списке/Коллаж "Сегодня"
Представители партии "Батькивщина" объяснили "Сегодня", почему проголосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
"Я лично голосовал за отставку Разумкова потому, что она может ускорить досрочные выборы и "Слуга народа" развалится. Наконец, наступает крах этой эпохи. Мы убеждены, что единственный способ, которым можно изменить ситуацию в государстве, – это только досрочные парламентские выборы. Другого варианта изменения нет", – отметил в комментарии "Сегодня" нардеп из "Батькивщины" Сергей Соболев.
Одновременно нардеп выразил удивление, почему однопартийцы так дружно отозвали Разумкова.
"Вопрос, который надо ставить правящей коалиции, – как так случилось, что они голосовали за отставку своего первого номера, которого они выдвинули и так хвалили все эти два года?" – отметил Соболев.
Соболев также заявил, что ни в какую коалицию их не звали: "Я не знаю ни о каких коалициях".
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Напомним, Верховная Рада на сегодняшнем заседании отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За это проголосовали 284 народных депутата, включая депутатов от "Батькивщины".
Отставка Разумкова
- 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
- "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
- Спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".
- Депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.
- В итоге Рада 284 голосами уволила Разумкова с должности.