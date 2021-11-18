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Час додому! Ірак забирає з Білорусі своїх біженців

Марія Дмитренко
18 листопада, 15:04
Іракські мігранти в Білорусі готуються повернутися на батьківщину

Мігранти з Іраку в аеропорту Мінська. Фото: колаж "Сьогодні"

До столицы Білорусі Мінська вилетів літак із міжнародного аеропорту Багдада, щоб евакуювати іракських громадян, які застрягли на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Іраку, повідомляє Alsumaria News.

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Зазначається, що мігранти з Іраку вже зібралися в аеропорту Мінська та очікують на прибуття літака.

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