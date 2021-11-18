Пора домой! Ирак забирает из Беларуси своих беженцев

Мигранты из Ирака в аэропорту Минска. Фото: коллаж "Сегодня"
В столицу Беларуси Минск вылетел самолет из международного аэропорта Багдада, чтобы эвакуировать иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе.
Об этом сообщает Министерство транспорта Ирака, передает Alsumaria News.
Отмечается, что мигранты из Ирака уже собрались в аэропорту Минска и ожидают прибытия самолета.
Миграционный террор Лукашенко
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов, в сопровождении силовиков в военной форме с оружием, двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.
- Кроме того, ЕС уже наказал режим Лукашенко новыми санкциями.