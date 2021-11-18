Пора домой! Ирак забирает из Беларуси своих беженцев

Мигранты из Ирака в аэропорту Минска. Фото: коллаж "Сегодня"

В столицу Беларуси Минск вылетел самолет из международного аэропорта Багдада, чтобы эвакуировать иракских граждан, застрявших на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает Министерство транспорта Ирака, передает Alsumaria News.

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Отмечается, что мигранты из Ирака уже собрались в аэропорту Минска и ожидают прибытия самолета.

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