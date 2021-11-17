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В стычке с мигрантами пострадали 12 польских бойцов: что происходит на границе

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
17 ноября, 08:53
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Ситуация на границе Беларуси и Польши обостряется
Из-за ситуации на границе с Беларусью в прокуратуре открыли уголовное дело. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за ситуации на границе с Беларусью в прокуратуре открыли уголовное дело. Фото: коллаж "Сегодня"

На белорусско-польской границе при очередной попытке "прорыва" мигрантов пострадали 12 польских бойцов. Прокуратура Польши открыла уголовное дело по статье о нападении на правоохранителей.

Об этом сообщает Polsat News.

Глава польской полиции Ярослав Шимчик сообщил, что в результате попыток штурма границы, которые происходили в течение 16 ноября, всего пострадали 12 силовиков:

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  • 9 полицейских,
  • 2 пограничников,
  • 1 военный.

Всех раненых госпитализировали в больницу. У них разные травмы головы и конечностей. Все они получили травмы на переходе в районе Кузницы.

Кроме того, ранее польская полиция сообщила, что в результате попытки штурма один из полицейских получил серьезную травму. Ему камнем проломили череп. Сейчас, к счастью, полицейский чувствует себя хорошо.

"К счастью, травмы не угрожают жизни или здоровью. Ждем окончательных результатов исследования, но у полицейского все хорошо", – рассказал Ярослав Шимчик.

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Ситуация на границе

Также напомним, Ярош предложил разрешить силовикам стрелять в мигрантов.

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