Готується вбивство Бутусова – Арестович озвучив план

Арестович (у кружечку) попередив Бутусова про серйозну небезпеку. Колаж "Сьогодні"

Журналіста Юрія Бутусова можуть спробувати ліквідувати після останніх скандалів з президентом та дивним фото з гаубицею – йому терміново потрібно надати державну охорону.

Про це заявив у Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Він вважає, що із Бутусова хочуть зробити сакральну жертву і вже спланували його, як чергового Гонгадзе.

"Такими темпами йому залишається вже дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це стане сигналом до початку масових заворушень із щирим обуренням громадян", – написав Арестович.

Радник голови ОПУ вважає, що все це на тлі концентрації російських військ на кордоні може призвести до сумних наслідків.

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"Зрозумілий сценарій? Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести, політична криза – атакуй на здоров'я. Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати. Я спеціально озвучив це, як можливий сценарій", – підкреслив Арестович.

Скандал із Бутусовим