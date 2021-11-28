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"Мені було соромно". Коментуючи свою кримінальну справу, Бутусов наговорив ще кілька статей

Богдан Гірник Богдан Гірник Заступник Подієвого лідера Сьогодні
28 листопада, 22:43
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Журналіст упевнений, що ДБР розпочало кримінальне провадження як помсту за те, що він сперечався із Зеленським на прес-конференції.

Журналіст Юрій Бутусов, яким всерйоз зайнялося Державне бюро розслідувань, висловив свою точку зору на причини того, що саме сталося у відносинах між ним та презиентом. Він вважає, що ДБР розпочало кримінальне провадження за вказівкою з Офісу президента. А причина того, що сталося, – його суперечка з Володимиром Зеленським на прес-конференції 26 листопада.

Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору Бутусов виклав відео, в якому він стріляє з гаубиці, а перед цим каже: "по окупантах – вогонь! "

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Свою позицію Бутусов висловив в ефірі програми "Україна" з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24". У висловах Бутусов не соромився. І може бути, наговорив ще на пару кримінальних статей.

Хотів попередити Зеленського про шпигунів

"В оточенні президента призначаються на великі посади російські агенти, – заявив Бутусов. – Начальником комітету з розвідки, якому всі розвідслужби підпорядковані, які ведуть війну, призначено Руслана Демченка. Це дуже відомий проросійський політик, заступник міністра закордонних справ часів Януковича, людина, яка безпосередньо брала участь у розробці та прийнятті "Харківських угод", які, по суті, віддали Росії контроль над Кримом.

Справа вагнерівців – лише один із семи провалів розвідки

"Призначення Зеленським на цю посаду Демченком – порушуючи закон про люстрацію – призвело до провалу, як мінімум семи розвідоперацій. І в цілому до дуже важких наслідків", – продовжує Бутусов.

Бутусову стало соромно. Але не за себе

"Мені було соромно, що верховний головнокомандувач, якому підкоряються всі військові, може так ганьбити власних підлеглих, – каже Бутусов. – Немає розслідування, покривається злочин, президент сміє ганьбити військовослужбовців – людей, які воювали, поки він чотири рази ухилявся від повістки про мобілізацію. Мені було страшно соромно, на це було бридко дивитися."

"За розв'язання війни хочуть посадити мене, але не Путіна"

Юрій Бутусов також прокоментував порушення кримінальної справи проти себе. За його словами, справу розпочато за статтею 437 Кримінального кодексу: розв'язання, ведення агресивної війни. "Війну розв'язав я. Тобто ДБР шукатиме докази того, що саме я розв'язав війну на Донбасі. І через мене ця агресивна війна ведеться", – пожартував журналіст. І продовжив:

"За цією статтею порушено справу проти мене. Але за цією статтею за вісім років війни так і не порушили справу проти Володимира Путіна. Він за цією статтею не проходить, натомість проходжу я – український журналіст. Думаю, це найкраща відповідь на запитання, хто керує, на жаль, нашою владою".

За якими статтями ДБР розслідує справу Бутусова

І це не жарт! У офіційному повідомленні ДБР справді згадується стаття 437 Кримінального кодексу:

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  • планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни ;
  • а також – порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих – ст. 414 УК України.

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