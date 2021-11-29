Готовится убийство Бутусова – Арестович озвучил план

Арестович (в кружочке) предупредил Бутусова о серьезно опасности. Коллаж "Сегодня"

Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и странным фото с гаубицей – ему срочно нужно предоставить государственную охрану.

Об этом заявил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он считает, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву уже спланировали его как очередного Гонгадзе.

"Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан", – написал Арестович.

Советник главы ОПУ считает, что все это на фоне концентрации российских войск на границе может привести к печальным последствиям.

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"Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты, политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Я специально озвучил это, как возможный сценарий", – подчеркнул Арестович.

Скандал с Бутусовым