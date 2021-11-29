Готовится убийство Бутусова – Арестович озвучил план

Арестович (в кружочке) предупредил Бутусова о серьезно опасности. Коллаж "Сегодня"
Журналиста Юрия Бутусова могут попытаться ликвидировать после последних скандалов с президентом и странным фото с гаубицей – ему срочно нужно предоставить государственную охрану.
Об этом заявил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он считает, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву уже спланировали его как очередного Гонгадзе.
"Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это станет сигналом к началу массовых беспорядков с искренним возмущением граждан", – написал Арестович.
Советник главы ОПУ считает, что все это на фоне концентрации российских войск на границе может привести к печальным последствиям.
"Ясен сценарий? Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты, политический кризис – атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Я специально озвучил это, как возможный сценарий", – подчеркнул Арестович.
Скандал с Бутусовым
- Сначала 26 ноября во время пресс-марафона Юрий Бутусов поскандалил с президентом Владимиром Зеленским. Он обвинял главу государства во лжи и срыве спецоперации по "вагнеровцам".
- В ответ Зеленский обвинил журналиста в провокации на Донбассе, припомнив ему историю с первым ударом ВСУ по боевикам из "Байрактаров". Более, того, он обвинил его в сливе секретное информации операции по "вагнеровцам".
- Также накануне Бутусов опубликовал в Сети видео, как он стреляет из гаубицы и сопровождает это словами, что огонь ведется якобы в сторону боевиков. Потом он оправдался, что видео старое и это было не на Донбассе, а на учениях ВСУ.
- Вот только уже поздно – ГБР открыло уголовное производство. Его подозревают в том, что он своими действиями только помогает России оправдать свою агрессию и обвинить Украину в срыве Минских договоренностей.
- Бутусов же заявляет, что его "прессуют" после спора с Зеленским, в том числе и с помощью правоохранителей. Он обещает подать в суд на президента.