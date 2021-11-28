"Мне было стыдно". Комментируя свое уголовное дело, Бутусов наговорил еще на пару статей

Журналист уверен, что ГБР начало криминальное производство в отместку за то, что он пререкался с Зеленским на пресс-конференции.

Журналист Юрий Бутусов, которым всерьез занялось Государственное бюро расследований, высказал свою точку зрения на причины того, что случилось между ним и президентом. Он считает, что ГБР начал уголовное производство по указке из Офиса президента. А причина случившегося – его перепалка с Владимиром Зеленским на пресс-конференции 26 ноября.

Как известно, в День памяти жертв Голодомора Бутусов выложил видео, в котором он стреляет из гаубицы, а перед этим говорит: "по оккупантам – огонь!"

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Свою позицию по поводу случившегося Бутусов высказал в эфире программы "Украина" с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24". В выражениях Бутусов не стеснялся. И очень может быть, наговорил еще на пару уголовных статей.

Хотел предупредить Зеленского о шпионах

"В окружении президента назначаются на большие должности российские агенты, – заявил Бутусов. – Начальником комитета по разведке, которому все разведслужбы подчинены, которые ведут войну, назначен Руслан Демченко. Это очень известный пророссийский политик, заместитель министра иностранных дел времен Януковича, человек, который непосредственно принимал участие в разработке и принятии "Харьковских соглашений", которые, по сути, отдали России контроль над Крымом."

Дело вагнеровцев – лишь один из семи провалов разведки

"Назначение Зеленским на эту должность Демченко – в нарушение закона о люстрации – привело к провалу, как минимум семи разведопераций. И в целом к очень тяжелым последствиям", – продолжает Бутусов.

Бутусову стало стыдно. Но не за себя

"Мне было стыдно, что верховный главнокомандующий, которому подчиняются все военные, может так позорить собственных подчиненных, – говорит Бутусов. – Нет расследования, покрывается преступление, президент смеет позорить военнослужащих – людей, которые воевали в то время, пока он четыре раза уклонялся от повестки о мобилизации. Мне было страшно стыдно, на это было гадко смотреть."

"За развязывание войны привлекают меня, а не Путина"

Юрий Бутусов также прокомментировал возбуждение уголовного дела против себя. По его словам, дело начато по статье 437 Криминального кодекса: развязывание, ведение агрессивной войны. "Войну развязал я. То есть, ГБР будет искать доказательства того, что именно я развязал войну на Донбассе. И из-за меня эта агрессивная война ведется", – пошутил журналист. И продолжил:

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"По этой статье возбуждено дело против меня. Но по этой статье за восемь лет войны так и не возбуждено дело против Владимира Путина. Он по этой статье не проходит, зато прохожу я – украинский журналист. Думаю, это лучший ответ на вопрос, кто руководит, к сожалению, нашей властью".

По каким статьям ГБР расследует дело Бутусова

И это не шутка! В официальном сообщении ГБР действительно упоминается статья 437 Криминального кодекса: