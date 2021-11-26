Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 30 запитань Зеленському 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ваші жарти 95 кварталу набридли": Бутусов звинуватив Зеленського у брехні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 листопада, 15:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ході пресконференції президента відбулася суперечка між ним та одним із журналістів, запрошених на захід
Зеленський та журналіст Бутусов звинуватили один одного у брехні. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський та журналіст Бутусов звинуватили один одного у брехні. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Юрій Бутусов під час великого пресмарафону звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні. Зокрема щодо спецоперації з "вагнерівцями".

Журналіст заявив, що після звільнення Зеленським голови ГУР Василя Бурби українська розвідка провалила ще декілька операцій. При цьому журналіст спитав, чому президент призначив начальником Комітету з розвідки Руслана Демченка, який був співавтором "Харківських угод".

Реклама

"Чи не соромно вам, Верховному головнокомандувачу, що ви тут, у прямому ефірі, використовуєте свій статус, щоб поливати брудом військовослужбовців, які не можуть вам відповісти? При цьому покриваєте людей, які не воювали, покриваєте свою відповідальність, не говоріть про себе, про Андрія Єрмака та Руслана Демченка, якого ви незаконно призначили на посаду?" — запитав Бутусов у Зеленського.

У відповідь президент розповів, що Руслан Демченко працював в Адміністрації президента Петра Порошенка, який нібито "ховав" там нинішнього голову комітету з розвідки.

Крім того, Зеленський сказав Бутусову, що саме через нього бойовики посилили обстріл по українських позиціях на Донбасі.

Реклама

"Ви перша людина, яка опублікувала інформацію про удар нашого українського дрона по незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі", — сказав Зеленський.

Також він нагадав журналісту, як зустрічався з ним у студії "Квартал 95" перед обранням Зеленського президентом. Тоді, за словами глави держави, Бутусов був зацікавлений увійти до команди Володимира Зеленського, але посад після виборів так і не отримав. Саме в цьому, на думку президента, є причиною неприязні журналіста до чинного президента України.

"Все, що ви тут розповіли — брехня. Ви це кажете для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, призначили російського агента. Тому ваша тактика така, оббрехати людей, які про щось пишуть, вигадати купу балачок і, оскільки ви користуєтеся таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт "Кварталу 95". Так от я хочу вам сказати – ваша брехня вже всім дуже добре видна... Ваші жарти "95 кварталу" набридли", – сказав Бутусов президенту.

Реклама

Пресмарафон Зеленського

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти