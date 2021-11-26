"Ваші жарти 95 кварталу набридли": Бутусов звинуватив Зеленського у брехні

У ході пресконференції президента відбулася суперечка між ним та одним із журналістів, запрошених на захід

Зеленський та журналіст Бутусов звинуватили один одного у брехні. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Юрій Бутусов під час великого пресмарафону звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні. Зокрема щодо спецоперації з "вагнерівцями".

Журналіст заявив, що після звільнення Зеленським голови ГУР Василя Бурби українська розвідка провалила ще декілька операцій. При цьому журналіст спитав, чому президент призначив начальником Комітету з розвідки Руслана Демченка, який був співавтором "Харківських угод".

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"Чи не соромно вам, Верховному головнокомандувачу, що ви тут, у прямому ефірі, використовуєте свій статус, щоб поливати брудом військовослужбовців, які не можуть вам відповісти? При цьому покриваєте людей, які не воювали, покриваєте свою відповідальність, не говоріть про себе, про Андрія Єрмака та Руслана Демченка, якого ви незаконно призначили на посаду?" — запитав Бутусов у Зеленського.

У відповідь президент розповів, що Руслан Демченко працював в Адміністрації президента Петра Порошенка, який нібито "ховав" там нинішнього голову комітету з розвідки.

Крім того, Зеленський сказав Бутусову, що саме через нього бойовики посилили обстріл по українських позиціях на Донбасі.

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"Ви перша людина, яка опублікувала інформацію про удар нашого українського дрона по незаконним збройним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі", — сказав Зеленський.

Також він нагадав журналісту, як зустрічався з ним у студії "Квартал 95" перед обранням Зеленського президентом. Тоді, за словами глави держави, Бутусов був зацікавлений увійти до команди Володимира Зеленського, але посад після виборів так і не отримав. Саме в цьому, на думку президента, є причиною неприязні журналіста до чинного президента України.

"Все, що ви тут розповіли — брехня. Ви це кажете для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, призначили російського агента. Тому ваша тактика така, оббрехати людей, які про щось пишуть, вигадати купу балачок і, оскільки ви користуєтеся таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт "Кварталу 95". Так от я хочу вам сказати – ваша брехня вже всім дуже добре видна... Ваші жарти "95 кварталу" набридли", – сказав Бутусов президенту.

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Пресмарафон Зеленського