Голодування Саакашвілі посилюється: він відмовився від добавок

Саакашвілі з ложкою. Приймає ліки або їсть кашу, на відео не розглянути / Колаж "Сьогодні"
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі спростував подану владою інформацію на основі відеокадрів із санітарного блоку у в'язниці Руставі, що він приймає їжу. За версією опозиціонера, він вживав добавки із мікроелементами, прописані лікарями. І пригрозив більше і цього не їсти.
Про це повідомляє агенція "Грузія online" з посиланням на новий лист в'язня на волю.
Меню голодуючого
"Оприлюдненням цих кадрів було завдано величезної образи медперсоналу в'язниці. Медики сказали мені, що до сьогодні я не порушував норм голодування і те, що приймав за призначенням лікаря, не є їжею. На тлі всього вищесказаного з ранку суботи я ніяких добавок більше не приймаю, на що мною було дано письмову згоду консиліуму. Зараз мій стан і так з кожним днем погіршується і, мабуть, події розвиватимуться у швидшому темпі", – написав Саакашвілі.
На думку Саакашвілі, показані кадри не тільки не зганьбили його, а лише продемонстрували на весь світ, що він дійсно голодує і перебуває не в найкращій формі.
Голодування
- Вранці 5 листопада адвокат політика заявив, що голодування триває і через нього у колишнього президента Грузії почалися провали у пам'яті. Саакашвілі голодує вже 38 днів.
- Раніше повідомлялося, що за час відмови від їжі Саакашвілі сильно схуд і у нього погіршився стан здоров'я. Йому навіть знадобилося прямо у СІЗО переливання крові.
- Його прихильники також казали, що у нього відмовляють внутрішні органи.
- 27 жовтня Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні.
- Після заяв влади, що Саакашвілі отримує їжу, експрезидент заявив, що відмовляється від усіх вітамінів та інших препаратів, призначених протоколом лікування.