Голодовка Саакашвили ужесточается: он отказался от добавок

Саакашвили с ложкой. Принимает лекарство или ест кашу, на видео не разглядеть / Коллаж "Сегодня"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили опроверг поданную властями информацию на основе видеокадров из санитарного блока в тюрьме Рустави, что он принимает пищу. По версии оппозиционера, он ел добавки с микроэлементами, прописанные врачами. И пригрозил больше и этого не кушать.

Об этом сообщает агентство "Грузия online" со ссылкой на новое письмо узника на волю.

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Меню голодающего

"Обнародованием этих кадров было нанесено огромное оскорбление медперсоналу тюрьмы. Медики сказали мне, что до сегодняшнего дня я не нарушал норм голодовки и то, что принимал по назначению врача, не является пищей. На фоне всего вышесказанного с утра субботы я никакие добавки больше не принимаю, на что мной было дано письменное согласие консилиуму. Сейчас мое состояние и так с каждым днем ухудшается и, наверное, события будут развиваться в более быстром темпе", – написал Саакашвили.

По мнению Саакашвили, показанные кадры не только не опозорили его, а лишь продемонстрировали на весь мир, что он действительно голодает и находится не в лучшей форме.

Голодовка Саакашвили

Политик голодает уже 38-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

1 ноября Саакашвили передал послание, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.