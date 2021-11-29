Перепалка Зеленського і Бутусова щодо "вагнергейту": головні питання, на які немає відповіді

На пресмарафоні Зеленського виник скандал через "Вагнергейт". Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон, присвячений екватору своєї каденції, під час якого вступив у суперечку з журналістом Юрієм Бутусовим. Суперечка розгорілася через скандал, пов'язаний зі зривом спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. Співробітник ЗМІ звинуватив главу держави у брехні після того, як Зеленський розповів про подробиці "вагнергейту". У чому суть конфлікту?

Що розповів Зеленський

За словами Зеленського, він був проти проведення спецоперації із затримання "вагнерівців". Президент наголосив, що не хотів санкціонувати операцію, внаслідок якої могли постраждати люди, оскільки затримання бойовиків планувалося провести у літаку, на борту якого могли перебувати й інші пасажири.

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"Літак турецьких авіаліній, що вилітає з Мінська. Там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини і не лише, понад 100 людей. Коли ви пропонуєте, щоб ми його приземлили в Україні, я маю питання: а якщо бойовики захоплять цей літак – може бути? Може. А може, вони заберуть цей літак і всі люди загинуть?" – передав Зеленський свою розмову з чинним тоді начальником ГУР Василем Бурбою .

При цьому президент додав, що глава розвідки не виключив такого розвитку подій і запропонував не повідомляти про операцію. президентові Туреччини Реджепу Ердогану, а у разі НП звинуватити у трагедії "інших".

"Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана докладно, я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо буде детально прораховано речі і якщо люди не постраждають", – заявив Зеленський, додавши, що Україну "втягли в операцію" заради міжнародного скандалу.

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Володимир Зеленський: "Ердоган ніколи б нам цього не пробачив" / Фото: Офис Президента Украины

Зеленський також наголосив, що голова його офісу Андрій Єрмак не давав вказівок Бурбі про перенесення фіналу операції.

"Усі мої розпорядження письмові! Що міг акцептувати Єрмак стосовно операції? Він не має повноважень", – заявив він.

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Що сказав Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Зеленського у брехні та маніпуляціях.

"Ви трохи плутаєтесь у свідченнях, і дуже багато брехні та маніпуляцій тут розповсюджуєте. Все, що ви тут розповіли – брехня", – заявив він.

Бутусов також дорікнув президенту за незаконне призначення на посаду керівника Комітету з питань розвідки урядовця часів Януковича Руслана Демченка.

"Руслан Демченко – зрадник України, який працює на росіян", – сказав журналіст.

За словами Бутусова, після вступу Демченка на посаду сталася низка провалів операцій ГУР.

"Ці провали мають системний характер. Жодного розслідування немає. Після цих випадків було звільнено 5 керівників ГУР, 7 співробітників – затримано", – підкреслив Бутусов.

Юрій Бутусов: "Все, що ви тут розповіли – брехня" / Фото: Офис Президента Украины

Своєю чергу Зеленський зазначив, що саме Бутусову Бурба передав для оприлюднення інформацію про операцію "Вагнергейт", а звинувачення у свій бік пов'язав із тим, що журналіст не отримав від президента посаду, попри те, що "за нього просили".

Однак після розповіді Зеленського про його ставлення до спецоперації та звинувачення у брехні виникає низка питань.

Чи насправді президента зупинив "фактор Ердогана" і Зеленський не хотів загострювати відносини з Туреччиною у разі, якби затримання бойовиків у літаку призвело до жертв?

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що у разі проведення операції за участю турецького літака українські спецслужби зобов'язані були повідомити керівництво Туреччини.

"Швидше за все, Ердоган знав про операцію і з ним було погоджено її проведення", – каже експерт.

Чому від початку розроблявся та затверджувався план операції, який не виключав жертв серед цивільних, тим більше іноземців?

Олег Жданов упевнений, що ризик був мінімальним.

"Згідно з планом, "вагнерівці" мали летіти в літаку без зброї. Після екстреної посадки з технічних причин усіх пасажирів, згідно з правилами техобслуговування, вивели б із літака та відвели до так званого накопичувача. Беззбройних "вагнерівців" затримали б в аеропорту, а не на борту літака", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Скоріш за все, Ердоган знав про операцію" / Фото: Facebook

Експерт також упевнений, що Зеленський знав усі ці подробиці операції.

"Розвідники проводили для президента детальні презентації, розповідали усі деталі. Операція тривала, бо Зеленський ставив підписи "Затверджую".

Чому президент, побоюючись жертв та міжнародного скандалу, не зупинив операцію, а вважав за краще проігнорувати зустріч із головою ГУР напередодні затримання "вагнерівців"?

Військовий експерт Олег Стариков зазначає, що президент як верховний головнокомандувач може скасувати операцію спецслужб у будь-який час.

"Якщо Зеленський, як він каже, побоювався можливих жертв та міжнародного скандалу, він мав написати: "Цю операцію скасовую" та поставити свій підпис. Але через незрозумілі причини він цього не зробив. Можливо, тут зіграла роль особиста неповага Зеленського до Бурби. Однак у таких питаннях не має бути "особистого". Спілкування верховного головнокомандувача та директора ГУР має бути офіційним, а розпорядження – задокументовані та підписані", – каже Стариков.

Олег Стариков: "Президент мав написати: "Цю операцію скасовую" / Фото: Facebook

Чому фінал операції було перенесено, якщо Бурба не отримував таку вказівку ні від Зеленського, ні від Єрмака, як стверджує президент?

Олег Жданов зазначає, що без підпису президента ГУР не мало права проводити фінальний етап операції.

"Операція просто зупинилася, тому що не було підпису верховного головнокомандувача", – каже він.

Водночас Жданов сумнівається в словах Зеленського про те, що голова його офісу не зустрічався з Бурбою і не передавав йому вказівку про перенесення затримання бойовиків.

"Президент сам собі суперечить. На пресмарафоні він наголошує, що Єрмак є ключовою фігурою в його офісі і без нього не вирішуються серйозні питання. І тої ж миті він каже, що Єрмак не має повноважень для зустрічі з Бурбою і передачі йому будь-яких вказівок. Я думаю, Зеленський просто намагається вивести Єрмака з-під удару", – каже Жданов.

З ним погоджується і Олег Стариков.

"Зеленський намагається убезпечити не лише Єрмака, а й самого себе. Адже він як верховний головнокомандувач не мав права відправляти директора ГУР до голови свого офісу. Якщо він так вчинив, то порушив закон", – пояснює Стариков.

Єрмаком займеться ДБР

Тим часом ДБР планує викликати на допит главу Офісу президента. Проте є вагомі сумніви, що розслідування причетності Андрія Єрмака до зриву операції буде об'єктивним. Адже, як зазначили журналісти на пресмарафоні Зеленського, ДБР упродовж трьох місяців не може визначити, чи був нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін за кермом автомобіля, що влаштував резонансна ДТП 23 серпня, зате за 1 день знайшло відео з депутатом Гео Леросом, який показує середній палець президенту.

ДБР планує викликати на допит Андрія Єрмака / Фото: Офис Президента Украины

Скандал із "вагнергейтом"