Перепалка Зеленского и Бутусова по "вагнергейту": главные вопросы, на которые нет ответа

На пресс-марафоне Зеленского возник скандал из-за "Вагнергейта". Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, посвященный экватору своей каденции, во время которого вступил в перепалку с журналистом Юрием Бутусовым. Спор разгорелся из-за скандала, связанного со срывом спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. Сотрудник СМИ обвинил главу государства во лжи после того, как Зеленский рассказал подробности "вагнергейта". В чем суть конфликта?

Что рассказал Зеленский

По словам Зеленского, он был против проведения спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Президент подчеркнул, что не хотел санкционировать операцию, в результате которой могли пострадать люди, так как задержание боевиков планировалось провести в самолете, на борту которого могли находиться и другие пассажиры.

Реклама

"Самолет турецких авиалиний, вылетающий из Минска. Там будут обычные люди, граждане Турции и не только, более 100 человек. Когда вы предлагаете, чтобы мы его приземлили в Украине, у меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет – может быть? Может. А может быть, что они заберут этот самолет и все люди погибнут?" – передал Зеленский свой разговор с действующим тогда начальником ГУР Василием Бурбой.

При этом президент добавил, что глава разведки не исключил такого развития событий и предложил не сообщать об операции президенту Турции Реджепу Эрдогану, а в случае ЧП обвинить в трагедии "других".

"Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я сказал, что это не наша операция, она не продумана подробно, я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если люди не пострадают", – заявил Зеленский, добавив, что Украину "втянули в операцию" ради международного скандала.

Реклама

Владимир Зеленский: "Эрдоган никогда бы нам этого не простил" / Фото: Офис Президента Украины

Зеленский также подчеркнул, что глава его Офиса Андрей Ермак не давал указаний Бурбе о переносе финала операции.

"Все мои распоряжения письменные! Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? У него нет полномочий", – заявил он.

Реклама

Что сказал Бутусов

Журналист Юрий Бутусов обвинил Зеленского во лжи и манипуляциях.

"Вы немного путаетесь в показаниях, и очень много лжи и манипуляций здесь распространяете. Все, что вы здесь рассказали – ложь", – заявил он.

Бутусов также упрекнул президента в незаконном назначении на должность руководителя Комитета по вопросам разведки чиновника времен Януковича Руслана Демченко.

"Руслан Демченко – предатель Украины, который работает на россиян", – сказал журналист.

По словам Бутусова, после вступления Демченко в должность произошел ряд провалов операций ГУР.

"Эти провалы носят системный характер. Ни одного расследования нет. После этих случаев было уволено 5 руководителей ГУР, 7 сотрудников – задержаны", – подчеркнул Бутусов.

Юрий Бутусов: "Все, что вы здесь рассказали – ложь". / Фото: Офис Президента Украины

В свою очередь Зеленский отметил, что именно Бутусову Бурба передал для обнародования информацию об операции "Вагнергейт", а обвинения в свою сторону связал с тем, что журналист не получил от президента должность, несмотря на то, что "за него просили".

Однако после рассказа Зеленского о его отношении к спецоперации и обвинения во лжи возникает ряд вопросов.

Действительно ли президента остановил "фактор Эрдогана" и Зеленский не хотел обострять отношения с Турцией в случае, если бы задержание боевиков в самолете привело к жертвам?

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что в случае проведения операции с участием турецкого самолета украинские спецслужбы обязаны были поставить в известность руководство Турции.

"Скорее всего, Эрдоган знал об операции и с ним было согласовано ее проведение", – говорит "Сегодня" эксперт.

Почему изначально разрабатывался и утверждался план операции, не исключавший жертв среди гражданских, тем более иностранцев?

Олег Жданов уверен, что риск был минимальным.

"Согласно плану, "вагнеровцы" должны были лететь в самолете без оружия. После экстренной посадки по техническим причинам всех пассажиров, согласно правилам техобслуживания, вывели бы из самолета и отвели в так называемый накопитель. Безоружных "вагнеровцев" задержали бы в аэропорту, а не на борту самолета", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Скорее всего, Эрдоган знал об операции" / Фото: Facebook

Эксперт также уверен, что Зеленский знал все эти подробности операции.

"Разведчики проводили для президента подробные презентации, рассказывали все детали. Операция продолжалась, потому что Зеленский ставил подписи "Утверждаю".

Почему президент, опасаясь жертв и международного скандала, не остановил операцию, а предпочел проигнорировать встречу с главой ГУР накануне задержания "вагнеровцев"?

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что президент, как верховный главнокомандующий, может отменить операцию спецслужб в любое время.

"Если Зеленский, как он говорит, опасался возможных жертв и международного скандала, он должен был написать: "Данную операцию отменяю" и поставить свою подпись. Но по непонятным причинам он этого не сделал. Возможно, тут сыграло роль личное неуважение Зеленского к Бурбе. Однако в таких вопросах не должно быть "личного". Общение верховного главнокомандующего и директора ГУР должно быть официальным, а распоряжения – задокументированы и подписаны", – говорит Стариков.

Олег Стариков: "Президент должен был написать: "Данную операцию отменяю" / Фото: Facebook

Почему финал операции был перенесен, если Бурба не получал такого указания ни от Зеленского, ни от Ермака, как утверждает президент?

Олег Жданов отмечает, что без подписи президента ГУР не имело права проводить финальный этап операции.

"Операция просто остановилась, потому что не было подписи верховного главнокомандующего", – говорит он.

В то же время Жданов сомневается в словах Зеленского о том, что глава его офиса не встречался с Бурбой, и не передавал ему указание о переносе задержания боевиков.

"Президент сам себе противоречит. На пресс-марафоне он подчеркивает, что Ермак ключевая фигура в его офисе и без него не решаются серьезные вопросы. И тут же он говорит, что у Ермака нет полномочий для встречи с Бурбой и передачи ему каких-либо указаний. Я думаю, Зеленский просто пытается вывести Ермака из-под удара", – говорит Жданов.

С ним соглашается и Олег Стариков.

"Зеленский пытается обезопасить не только Ермака, но и самого себя. Ведь он, как верховный главнокомандующий, не имел права отправлять директора ГУР к главе своего офиса. Если он так поступил, то нарушил закон", – объясняет Стариков.

Ермаком займется ГБР

Тем временем ГБР планирует вызывать на допрос главу Офиса президента. Однако есть весомые сомнения в том, что расследование причастности Андрея Ермака к срыву операции будет объективным. Ведь, как отметили журналисты на пресс-марафоне Зеленского, ГБР на протяжении трех месяцев не может определить, был ли нардеп "Слуги народа" Александр Трухин за рулем автомобиля, устроившего резонансное ДТП 23 августа, зато за 1 день нашло видео с депутатом Гео Леросом, показывающим средний палец президенту.

ГБР планирует вызывать на допрос Андрея Ермака / Фото: Офис Президента Украины

Скандал с "вагнергейтом"