Європейський конгрес українців: Справа Порошенка загрожує Україні великими проблемами

Українці у Європі попередили на рахунок Порошенка. Колаж "Сьогодні"

Європейський конгрес українців висловив стурбованість через відкриття кримінального провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенка.

Документ оприлюднив голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент ЄКУ в країнах Південної та Західної Європи Павло Садоха.

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В організації зазначили, що справу проти Порошенка відкрили у тривожний час і вона має ознаки вибіркового правосуддя.

"Над українською державою нависла реальна загроза широкомасштабного військового вторгнення Росії, тому потрібна консолідація всіх політичних сил та суспільства. Через нарощування військової потуги Росії на українсько-російському кордоні Україна та процеси, які відбуваються навколо неї, перебувають у сфері пильної уваги світових політиків та міжнародної спільноти", – йдеться у документі.

ЄКУ попереджає, що оголошення підозри впливовому опозиційному політику у державній зраді може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в Україні та підриву до неї довіри закордонних партнерів. Навіть більше, ситуація може негативно вплинути на міжнародну підтримку України у її протидії російській агресії.

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"Європейський конгрес українців є незалежною та неполітичною громадською організацією, яка закликає владу та всі політичні сили в Україні утриматися від внутрішніх конфліктів задля збереження незалежної та демократичної України", – йдеться у заяві.

Підозра п'ятому президентові