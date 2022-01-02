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Европейский конгресс украинцев: Дело Порошенко угрожает Украине большими проблемами

Сергей Мартынец
2 января, 15:28
Пока Россия угрожает большой войной, в Украине не должно быть внутренних разборок

Украинцы в Европе предупредили на счет Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Европейский конгресс украинцев выразили обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Документ обнародовал председатель Союза украинцев в Португалии, региональный вице-президент ЕКУ в странах Южной и Западной Европы Павел Садоха.

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В организации отметили, что дело против Порошенко открыли в тревожное время и она имеет признаки выборочного правосудия.

"Над украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому необходима консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества", – говорится в документе.

ЕКУ предупреждает, что предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Более того, ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества.

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"Европейский конгресс украинцев является независимой и неполитической общественной организацией, призывающей власть и все политические силы в Украине воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины", – говорится в заявлении.

Подозрение пятому президенту

  • 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций т. н. "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
  • Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко, как только он вернется в Украину, для принудительной доставки в суд, где ему будут избирать меру пресечения.
  • 29 декабря в партии Порошенко прошли обыски. Руководитель центрального штаба "ЕС" Александр Турчинов рассказал, что и у кого искали силовики.