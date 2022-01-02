Европейский конгресс украинцев: Дело Порошенко угрожает Украине большими проблемами

Украинцы в Европе предупредили на счет Порошенко. Коллаж "Сегодня"

Европейский конгресс украинцев выразили обеспокоенность в связи с открытием уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Документ обнародовал председатель Союза украинцев в Португалии, региональный вице-президент ЕКУ в странах Южной и Западной Европы Павел Садоха.

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В организации отметили, что дело против Порошенко открыли в тревожное время и она имеет признаки выборочного правосудия.

"Над украинским государством нависла реальная угроза широкомасштабного военного вторжения России, поэтому необходима консолидация всех политических сил и общества. Из-за наращивания военной мощи России на украино-российской границе Украина и происходящие вокруг нее процессы находятся в сфере пристального внимания мировых политиков и международного сообщества", – говорится в документе.

ЕКУ предупреждает, что предъявление подозрения влиятельному оппозиционному политику в государственной измене может привести к серьезной дестабилизации ситуации в Украине и подрыву к ней доверия зарубежных партнеров. Более того, ситуация может негативно повлиять на поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии со стороны международного сообщества.

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"Европейский конгресс украинцев является независимой и неполитической общественной организацией, призывающей власть и все политические силы в Украине воздержаться от внутренних конфликтов для сохранения независимой и демократической Украины", – говорится в заявлении.

Подозрение пятому президенту