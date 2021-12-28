"Є вкрай тривожна інформація": Денісова звернулася до Заходу через Саакашвілі

Денісова вважає, що Саакашвілі мають лікувати за кордоном / Колаж "Сьогодні"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зробила відкриту заяву стосовно ситуації з переведенням у в'язницю зі шпиталю третього президента Грузії, главу Виконавчого комітету реформ України громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Омбудсмен вимагає від міжнародного співтовариства засудити дії офіційного Тбілісі.

Заява омбудсмена

"Засуджую намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до руставської в’язниці. Під час спроби етапування Міхеїлу стало зле, внаслідок чого він знепритомнів. Стан його здоров’я залишається критичним, через що він не зміг взяти участь у трьох останніх судових засіданнях", — сказано у заяві Денісової.

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За словами Денісової, Саакашвілі готовий розпочати чергове голодування у той час, як йому необхідно продовжити лікування у цивільній клініці, а краще за кордоном.

Роль України

"Переконана, що Україна має делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди завданої здоров'ю нашого громадянина Міхеїла Саакашвілі та визначитися про умови подальшого лікування. Звертаюся до Міністра юстиції Грузії забезпечити надання кваліфікованого лікування громадянинові України Міхеїлу Саакашвілі у військовому госпіталі у Горі", — заявила омбудсмен.

Також Денисова закликала іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Саакашвілі на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

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Ситуація