Якщо Путін нападе, залишиться без iPhone, іномарок та літаків – Reuters

Американці мають намір вдарити по технологіях / Колаж "Сьогодні"

Оскільки Росія продовжує нарощувати свої війська на кордонах України США продовжують розширювати список можливих санкцій, якими обіцяють вдарити у разі початку війни.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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"Чертовський" список розширюється

За даними агентства, 21 грудня на зустрічі в адміністрації президента США офіційні високопосадовці обговорюватимуть нові пункти у списку санкцій, які можна буде ввести відразу після вторгнення Росії на територію України.

Серед таких заходів – запровадження жорсткого експортного контролю, який може обмежити країну у постачанні промислових та споживчих технологій. Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків та автомобілів, а також матеріалів із багатьох інших секторів.

Ці заходи, на думку розробників, повинні будуть серйозно вплинути на споживачів у Росії, місцеві промислові підприємства та зайнятість населення. "Ці потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії", – заявило джерело агентства.

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Санкції