Якщо Путін нападе, залишиться без iPhone, іномарок та літаків – Reuters

Американці мають намір вдарити по технологіях / Колаж "Сьогодні"
Оскільки Росія продовжує нарощувати свої війська на кордонах України США продовжують розширювати список можливих санкцій, якими обіцяють вдарити у разі початку війни.
Про це повідомляє агенція Reuters.
"Чертовський" список розширюється
За даними агентства, 21 грудня на зустрічі в адміністрації президента США офіційні високопосадовці обговорюватимуть нові пункти у списку санкцій, які можна буде ввести відразу після вторгнення Росії на територію України.
Серед таких заходів – запровадження жорсткого експортного контролю, який може обмежити країну у постачанні промислових та споживчих технологій. Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків та автомобілів, а також матеріалів із багатьох інших секторів.
Ці заходи, на думку розробників, повинні будуть серйозно вплинути на споживачів у Росії, місцеві промислові підприємства та зайнятість населення. "Ці потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії", – заявило джерело агентства.
Санкції
- США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
- 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням дій Росії біля кордонів України та на Донбасі. ЄС висловив повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.
- Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Глава Європейської комісії нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
- При цьому президент України Володимир Зеленський намагається донести до Заходу, що превентивні санкції для запобігання посиленню ескалації необхідно застосувати до Росії вже зараз, не чекаючи на вторгнення.
- А Володимир Путін вважає, що Захід сам постраждає від своїх санкцій і незабаром через економічні міркування їх скасує.