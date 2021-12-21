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Если Путин нападет, останется без iPhone, иномарок и самолетов – Reuters

Ирина Ковальчук
21 декабря, 23:56
В Белом доме обсуждают расширение "чертовского" списка санкций

Американцы намерены ударить по технологиям / Коллаж "Сегодня"

Поскольку Россия продолжает наращивать свои войска на границах Украины США продолжают расширять список возможных санкций, которыми обещают ударить в случае начала войны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Чертовский" список расширяется

По данным агентство, 21 декабря на встрече в администрации президента США официальные высокопоставленные лица будут обсуждать новые пункты в списке санкций, которые можно будет ввести сразу после вторжения России на территорию Украины.

Среди таких мер – введение жесткого экспортного контроля, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий. Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

Эти меры, по мнению разработчиков, должны будут серьезно повлиять на потребителей в России, местные промышленные предприятия и занятость населения. "Эти потенциальные меры будут беспрецедентными для России", – заявил источник агентства.

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Санкции

  • США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
  • 16 декабря Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России возле границ Украины и на Донбассе. ЕС выразил полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
  • Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава Европейской комиссии напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
  • При этом президент Украины Владимир Зеленский пытается донести Западу, что превентивные санкции для предотвращения усиления эскалации необходимо применить к России уже сейчас, не дожидаясь вторжения.
  • А Владимир Путин считает, что Запад сам пострадает от своих санкций и вскоре по экономическим соображениям их отменит.