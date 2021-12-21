Если Путин нападет, останется без iPhone, иномарок и самолетов – Reuters

Американцы намерены ударить по технологиям / Коллаж "Сегодня"
Поскольку Россия продолжает наращивать свои войска на границах Украины США продолжают расширять список возможных санкций, которыми обещают ударить в случае начала войны.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Чертовский" список расширяется
По данным агентство, 21 декабря на встрече в администрации президента США официальные высокопоставленные лица будут обсуждать новые пункты в списке санкций, которые можно будет ввести сразу после вторжения России на территорию Украины.
Среди таких мер – введение жесткого экспортного контроля, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий. Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.
Эти меры, по мнению разработчиков, должны будут серьезно повлиять на потребителей в России, местные промышленные предприятия и занятость населения. "Эти потенциальные меры будут беспрецедентными для России", – заявил источник агентства.
Санкции
- США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
- 16 декабря Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России возле границ Украины и на Донбассе. ЕС выразил полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава Европейской комиссии напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
- При этом президент Украины Владимир Зеленский пытается донести Западу, что превентивные санкции для предотвращения усиления эскалации необходимо применить к России уже сейчас, не дожидаясь вторжения.
- А Владимир Путин считает, что Запад сам пострадает от своих санкций и вскоре по экономическим соображениям их отменит.