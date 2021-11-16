"Потрібна блискавична реакція": в Україні розкритикували НАТО та ЄС через мігрантів

Костенко заявив, що НАТО спокійно реагує на нові види агресії. Фото: колаж "Сьогодні"

Надзвичайний та повноважний посол України Юрій Костенко заявив, що відповідальність за вирішення проблеми з міграційною кризою лежить на Європейському Союзі та НАТО. За його словами, саме вони юридично зобов’язані захищати країну-члена ЄС.

Про це Костенко сказав в інтерв'ю "Сьогодні".

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Він також додав, що зробити це буде не так легко, оскільки ініціатива йде не від Лукашенка, а від Путіна.

"Я можу критикувати Євросоюз, НАТО за те, що вони досить спокійно реагують на нові види агресії, яку формує російська неоімперська політика. На такі речі має бути блискавична реакція у вигляді відповідного законодавства, яке має ухвалювати Євросоюз, у вигляді відповідних змін доктрини НАТО щодо цих загроз. І найголовніше — у вигляді санкційної політики. Зараз же Захід традиційно проявляє свою ліберальну очікувальну позицію. Вона не працює, вона неефективна. Вона породжує дуже багато нових проблем. Поки агресора не зупинять, буде активно розвиватися наступ на всіх фронтах", – сказав дипломат.

Міграційна криза

Також нагадаємо, ЄС уже покарав режим Лукашенка новими санкціями.