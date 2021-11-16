"Нужна молниеносная реакция": в Украине раскритиковали НАТО и ЕС из-за мигрантов

Костенко заявил, что НАТО спокойно реагирует на новые виды агрессии. Фото: коллаж "Сегодня"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий Костенко заявил, что ответственность за решение проблемы с миграционном кризисом лежит на Европейском союзе и НАТО. По его словам, именно они юридически обязаны защищать страну-члена ЕС.

Об этом Костенко сказал в интервью "Сегодня".

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Он также добавил, что сделать это будет не так-то легко, так как инициатива идет не от Лукашенко, а от Путина.

"Я могу критиковать Евросоюз, НАТО за то, что они достаточно спокойно реагируют на новые виды агрессии, которую формирует российская неоимперская политика. На такие вещи должна быть молниеносная реакция в виде соответствующего законодательства, принимаемого Евросоюзом, в виде соответствующих изменений доктрины НАТО относительно подобных угроз. И самое главное – в виде санкционной политики. Сейчас Запад проявляет традиционно свою либеральную ожидающую позицию. Она не работает, она не эффективна. Она порождает очень много новых проблем. Пока агрессора не остановят, активно будет развиваться наступление на всех фронтах", – сказал дипломат.

Миграционный кризис

Также напомним, ЕС уже наказал режим Лукашенко новыми санкциями.