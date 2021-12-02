"Для мене дуже важливо": Саакашвілі звернувся до суду з проханням

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у військовому шпиталі в Горі, закликав суд дозволити журналістам бути присутніми на судовому процесі.

Про це повідомляє Грузія онлайн.

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"Для мене дуже важливо бачити своїх колег у залі суду. Але цього разу я звертаюся до суду з проханням пропустити до зали журналістів будь-якого політичного спрямування. Навіть без обладнання, щоб вони могли на власні очі побачити цей історично ганебний процес та мати можливість сформувати власне враження на місці", – йдеться у повідомленні.

Затримання Саакашвілі