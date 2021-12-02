Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

"Для мене дуже важливо": Саакашвілі звернувся до суду з проханням

Марія Дмитренко
2 грудня, 09:17
Політик поширив чергове звернення з військового шпиталю

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у військовому шпиталі в Горі, закликав суд дозволити журналістам бути присутніми на судовому процесі.

Про це повідомляє Грузія онлайн.

Реклама

"Для мене дуже важливо бачити своїх колег у залі суду. Але цього разу я звертаюся до суду з проханням пропустити до зали журналістів будь-якого політичного спрямування. Навіть без обладнання, щоб вони могли на власні очі побачити цей історично ганебний процес та мати можливість сформувати власне враження на місці", – йдеться у повідомленні.

Затримання Саакашвілі

  • Міхеїл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії з України незадовго до муніципальних виборів. Після зміни влади у 2012 році проти експрезидента на батьківщині було відкрито декілька справ, які сам Саакашвілі вважає політичними.
  • Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограмів. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією. Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Саакашвілі. Біля будівлі відбулися сутички поліції та прихильників експрезидента.
  • Також Саакашвілі із суду звернувся до українців.