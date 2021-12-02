"Для меня очень важно": Саакашвили обратился в суд с просьбой

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в военном госпитале в Гори, призвал суд разрешить журналистам присутствовать на судебном процессе.

Об этом сообщает Грузия онлайн.

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"Для меня очень важно видеть своих коллег в зале суда. Но на этот раз я обращаюсь в суд с просьбой пропустить в зал журналистов любого политического направления. Даже без оборудования, чтобы они могли воочию увидеть этот исторически позорный процесс и иметь возможность сформировать собственное впечатление на месте", — говорится в сообщении.

Задержание Саакашвили