Данілов назвав головну тему сьогоднішнього засідання РНБО

Данілов розповів, що обговорюватимуть на Банковій. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянуть ситуацію на кордоні з Білоруссю, щоб не повторилася історія з мігрантами.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Інтерфакс-Україна.

Реклама

Зазначимо, що напередодні пресслужба РНБО анонсувала засідання на 13:30, але змінила час на 15.00.

"Вчора були дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", – сказав Данілов.

Що турбує Україну на білоруському напрямі?