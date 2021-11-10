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Данілов назвав головну тему сьогоднішнього засідання РНБО

Сергій Мартинець
10 листопада, 12:04
Напередодні військова розвідка та президент на Банковій провели дві великі наради

Данілов розповів, що обговорюватимуть на Банковій. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянуть ситуацію на кордоні з Білоруссю, щоб не повторилася історія з мігрантами.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Інтерфакс-Україна.

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Зазначимо, що напередодні пресслужба РНБО анонсувала засідання на 13:30, але змінила час на 15.00.

"Вчора були дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", – сказав Данілов.

Що турбує Україну на білоруському напрямі?

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведено у бойову готовність.
  • 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть було чути постріли.
  • Мінськ постійно звинувачував Варшаву у неналежному поводженні з нелегалами, а Міноборони Польщі показало відео, як білоруський спецназ знущається з мігрантів.
  • В Україні забили на сполох із попередженнями, що Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до українського кордону. Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав РНБО терміново зайнятися ситуацією з мігрантами на білорусько-польському кордоні.
  • Тим часом Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.