Данилов назвал главную тему сегодняшнего заседания СНБО

Данилов рассказал, что обсудят на Банковой. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшнем заседании Совета национально безопасности и обороны рассмотрят ситуацию на границе с Беларусью, чтобы не повторилась история с мигрантами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

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Отметим, что накануне пресс-служба СНБО анонсировала заседание на 13:30, но изменила время на 15:00.

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", – сказал Данилов.

Что тревожит Украину на белорусском направлении?