Що тепер скаже Лукашенко? Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта

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У лісовій зоні біля села Волька Тереховська (Білорусь) працівник лісокомбінату знайшов тіло сирійського мігранта. Про це пише TVN24.
Під час огляду поліцейські виявили паспорт загиблого. Проведені заходи на місці виявлення тіла не дозволили однозначно встановити причину смерті.
" Це тіло передано для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті" – повідомили в поліції.
Зазначимо, що у ніч на суботу у цьому районі була спроба силового прориву кордону. Група близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників та поліції нелегали зникли у лісі. Також ми писали, що військові намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.
За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який вони незабаром застосували стосовно польських служб.
Міграційна криза посилюється
Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності. Також зафіксовано акти насильства стосовно біженців з боку представників режиму самопроголошеного президента Лукашенка.
З чого все почалося
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть чути постріли.
Україна напоготові
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодного кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.