Чи стрілятиме Україна в мігрантів у разі прориву кордону – Данілов відповів

Данілов розповів, що насамперед потрібно зробити на кордоні. Колаж "Сьогодні"

Якщо на кордоні України мігранти намагатимуться прорватися, то українські прикордонники не застосовуватимуть проти них зброю.

Про це заявив у програмі "Право на владу" секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він вважає головним те, щоб не допустити такої ситуації, що біженці намагатимуться прорватися до України. Також він нагадав, що, згідно з українськими законами, за порушення кордону немає іншого покарання, крім штрафу.

"По-перше, я можу сказати, що ми не можемо відривати вогонь на ураження, це просто категорично заборонено. Інша справа, що ми маємо вжити превентивних заходів для того, щоб це не сталося, і ми зараз займаємося цим питанням. Але ми розуміємо, що біженці – це біженці, а натовп – це штучно створений натовп. Це зовсім різні речі", – сказав Данілов.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть було чути постріли.

В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.

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