Будет ли Украина стрелять в мигрантов в случае прорыва границы – Данилов ответил

Данилов рассказал, что в первую очередь нужно сделать на границе. Коллаж "Сегодня"

Если на границе Украины мигранты будут пытаться прорваться, то украинские пограничники не будут применять против них оружие.

Об этом заявил в программе "Право на владу" секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он считает главным то, чтобы не допустить такой ситуации, что беженцы будут пытаться прорваться в Украину. Также он напомнил, что, согласно украинским законам, за нарушение границы нет другого наказания, кроме штрафа.

"Во-первых, я могу сказать, что мы не можем отрывать огонь на поражение, это просто категорически запрещено. Другое дело, что мы должны предпринять превентивные меры для того, чтобы это не произошло, и мы сейчас занимаемся этим вопросом. Но мы понимаем, что беженцы – это беженцы, а толпа – это искусственно созданная толпа. Это совсем разные вещи", – сказал Данилов.

Что происходит на белорусской-польской границе

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.

В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.

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