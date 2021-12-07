"Буде кривава бійня" – небезпечний прогноз від Міноборони про російське вторгнення

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Росія у разі захоплення України навряд чи здобуде перемогу. Таку думку висловив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN , коментуючи можливе вторгнення РФ до нашої країни

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Швидше за все – це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться в трунах", – сказав він.

Також міністр зазначив, що Україна не хоче, щоб американські чи канадські солдати воювали за неї, але наша країна потребує підтримки.

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Напередодні Рєзніков заявляв, що відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україні. Також він повідомив, що загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 цей . Росія постійно поповнює війська і збільшує свою присутність.

Все залежить від переговорів

7 грудня президенти США та Росії проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО . Для цього вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн, проте до цього простоювала .

Одним із головних приводів організації переговорів стала загроза вторгнення Росії в Україну, яка за найгірших сценаріїв може призвести до третьої світової війни.

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Політолог-міжнародник Максим Ялі заявляв, що Путін на майбутніх переговорах із американським лідером Джо Байденом намагатиметься переконати його вчинити тиск на президента України Володимира Зеленського у питанні реалізації політичної частини Мінських угод. Саме для цього він планомірно піднімає ставки.