Без зарплати, армії помічників та піар-трибуни – що ризикує втратити Разумков

Дмитру Разумкову пригрозили мандатом / Колаж "Сьогодні"

Після того, як парламент відправив Дмитра Разумкова у відставку з посади голови Верховної Ради України, поповзли чутки і про позбавлення його статусу народного депутата. Про те, що у Разумкова можуть відібрати мандат, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше ми вже писали про те, як можна позбавити нардепа його повноважень. Однак наскільки від цього може зміниться його політичне життя — пояснили експерти.

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Разом із мандатом позбавиться голосу

Відповідно до Закону України "Про статус народного депутата", особа, яку обрали на виборах у парламент, розробляє законопроєкти, бере участь в обговореннях та голосуваннях під час пленарних засідань, а також долучається до роботи у складі депутатських фракцій чи груп. Вона може бути членом комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, утворених Верховною Радою.

"Суб'єкт законодавчої ініціативи — раз. Парламентський контроль — два. Це основні функції. Плюс депутат має формувати запити, звернення тощо і впливати на формування політичного та інформаційного порядку денного", — пояснює політичний експерт Олександр Антонюк.

Тобто нардеп має прямий стосунок до законотворчого процесу, може подавати власні пропозиції та поправки до проєктів законів. Без відповідного статусу впливати на ухвалення законів напряму він не зможе.

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Місце зустрічі з виборцями доведеться перенести

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко також наголошує, шо нардеп має більше повноважень, ніж політик без мандата. Серед іншого це стосується можливості спілкуватися з громадянами. Однак експерт запевняє: цей пункт не є надто важливим.

"Народний депутат, який є в парламенті, має більшу можливість брати участь у різних процесах, залежно від того, чи є він членом фракції, чи він позафракційний. У нього є більш статусна позиція у порівнянні зі звичайним політиком, умовно, головою якоїсь партії. Єдиний нюанс — те, що можна відкривати приймальні народного депутата, але це не істотно. Можна відкрити звичайну ГО, можна відкрити представництво своєї партії", — прокоментував Бондаренко.

Мінус на рахунку

Вагомим попередній аргумент може бути для тих політиків, хто прагне будувати кар'єру коштом держави. Адже посада народного депутата передбачає не лише фіксовану оплату праці, а й додаткові видатки. До них можна зарахувати відкриття приймалень, наймання помічників тощо. Детальніше пояснює голова Комітету виборців України Олексій Кошель:

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"У депутатів є дві зарплати. Перша, офіційна, десь 35 тисяч гривень. Друга — неофіційна. Це кошти на роботу з виборцями, транспорт, різні організаційні моменти. Але за ці кошти депутат жодним чином не звітує. Загалом депутат може отримувати приблизно 70 тисяч гривень".

Обличчя з телевізора

Тільки-но людина стає народним депутатом, її впізнаваність стрімко росте. Тим паче, якщо це голова парламенту. Виступи Разумкова транслювали центральні телеканали, а промови з трибуни журналісти розбирали на цитати.

Однак без посвідчення він вже стане не вхожим у стіни Верховної Ради. Відповідно, не зможе виступати з трибуни, брати слово з місця та давати брифінги парламентським кореспондентам. У коментарі журналісту "Сьогодні" політичний експерт Валерій Клочок пояснив: все це негативно впливає на медійний складник:

"Він просів після того, як Разумкова позбавили статусу спікера, і він просідатиме ще більше після того, як він не буде народним депутатом. Персони з мандатом парламентаря і без нього — це люди різних вагових категорій у політичному вимірі".

Не граблі, а політичний трамплін

Нині ситуація з відставкою Дмитра Разумкова обернулася юридичною колізією. У "Слузі народу" настроєні позбавитися неугодного політика повністю. Але сам ексспікер так просто залишати парламент не збирається. Він переконує, що після головування автоматично доєднався до монобільшості, оскільки заходив у Раду за списком. А тому юридичних підстав для позбавлення мандата, за його ж словами, нібито немає.

Що відбувається, роз'яснив політолог Олексій Якубін:

"Дмитро Олександрович намагається перевести стрілки на "Слугу народу", щоб вони визначались: або говорити, що Разумков не є членом фракції і виключати його – і на це потрібно буде додаткове голосування у самій фракції, або дозволити бути частиною монобільшості й виконувати депутатські повноваження".

Спроба відібрати у колишнього глави парламенту мандат, не обійдеться без скандальних моментів, однак це, за словам Якубіна, може бути додатковим трампліном для кар'єри Разумкова. Та все залежить від того, як поведуть себе політик та його команда, впевнений політтехнолог Сергій Гайдай:

"Такі дії проти політичного суперника можуть додати йому політичної ваги. Але все покаже практика. Можливо, це мобілізує самого Разумкова. Хоча може бути і навпаки".

Олександр Корнієнко, якого в ролі правої руки Стефанчука посадили у президію, анонсував з'їзд "Слуги народу" в листопаді. Є ймовірність, що всі питання щодо Разумкова політсила вирішить саме там.