Аваков: "Росія захоплює Білорусь!"

Лукашенко вже повністю підтримує Путіна / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що насправді військ Росії на наших кордонах значно більше, ніж офіційно вважається. А зараз відбувається аншлюс Білорусі.

Про це заявив Арсен Аваков у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .

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Аншлюс Білорусі

"Те, що говорили американські публікації. Загроза Росії нікуди не пішла. Незалежно від того, коли ми говоримо про гарнізон у Єльні, який тут з 2016 року передислокувався. Загроза Росії нікуди не пішла. Росія біля наших кордонів. Більше того, ці кордони збільшилися. Ми вже маємо майже 4 тисячі км кордонів, які контролює Російська Федерація", – зазначив Арсен Борисович.

Політик нагадав, що зараз відбувається м'яке захоплення Кремлем нашого сусіда і це теж становить небезпеку.

"Те, що зараз відбувається біля українського кордону, ексміністр порівняв з діями гітлерівської Німеччини у 1938 році, коли до складу останньої було включено Австрію. Тепер же РФ намагається у такий спосіб поглинути Білорусь. І тепер біля наших кордонів, на всіх 4-х тисячах кілометрів: 2000 км з РФ, трохи більше ніж 1100 км з Білоруссю, Придністров'я, морський кордон – ми маємо збройні сили РФ. Ми повинні говорити партнерам: дякуємо, що уважні, давайте разом обговорювати ситуацію допомоги", – заявив Аваков.

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