Аваков: "Росія захоплює Білорусь!"

Лукашенко вже повністю підтримує Путіна / Колаж "Сьогодні"
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що насправді військ Росії на наших кордонах значно більше, ніж офіційно вважається. А зараз відбувається аншлюс Білорусі.
Про це заявив Арсен Аваков у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .
Аншлюс Білорусі
"Те, що говорили американські публікації. Загроза Росії нікуди не пішла. Незалежно від того, коли ми говоримо про гарнізон у Єльні, який тут з 2016 року передислокувався. Загроза Росії нікуди не пішла. Росія біля наших кордонів. Більше того, ці кордони збільшилися. Ми вже маємо майже 4 тисячі км кордонів, які контролює Російська Федерація", – зазначив Арсен Борисович.
Політик нагадав, що зараз відбувається м'яке захоплення Кремлем нашого сусіда і це теж становить небезпеку.
"Те, що зараз відбувається біля українського кордону, ексміністр порівняв з діями гітлерівської Німеччини у 1938 році, коли до складу останньої було включено Австрію. Тепер же РФ намагається у такий спосіб поглинути Білорусь. І тепер біля наших кордонів, на всіх 4-х тисячах кілометрів: 2000 км з РФ, трохи більше ніж 1100 км з Білоруссю, Придністров'я, морський кордон – ми маємо збройні сили РФ. Ми повинні говорити партнерам: дякуємо, що уважні, давайте разом обговорювати ситуацію допомоги", – заявив Аваков.
Велике інтерв'ю
- У програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенко на телеканалі "Україна 24" Аваков 4 листопада розповів, як саме в Іловайській трагедії винна Російська Федерація.
- Аваков вважає, що разом з НАТО потрібно розглядати інші варіанти. "Європа нікуди не подінеться – їм треба думати про свою систему безпеки".
- Колишній міністр упевнений, що українські військові мають бути готовими до різних ситуацій, які можуть відбутися на Донбасі та в Росії.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".