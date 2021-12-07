Атака Зеленського на "неугодні" ЗМІ: як на Банковій намагаються натиснути на журналістів

Атаки влади на журналістів є тиском на свободу слова. Фото: колаж "Сьогодні"

Останнім часом українська влада все частіше намагається несправедливо звинуватити журналістів у політичній заангажованості. Керівництво країни, яке не сприймає критику, чинить тиск на неугодні медіа, які наважилися критикувати "політику партії", використовуючи при цьому різні методи – від спроб "розкопати" хоч якийсь, хай навіть безглуздий, компромат на журналістів до публічного оголошення бойкоту телеканалам.

Бойкот "Слуги народу"

Так, 24 листопада у партії президента "Слуга народу" заявили, що ігноруватимуть телеканали "Україна 24" та "Україна" і не братимуть участі в їхніх проєктах. Перед цим президента України Володимира Зеленського та голову його Офісу Андрія Єрмака запросили на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера", яку транслює "Україна", для обговорення скандальної справи "вагнерівців". До речі, саме Зеленського та Єрмака підозрюють у причетності до зриву спецоперації українських спецслужб із затримання "вагнерівців" і навіть до зливу секретної інформації іноземним спецслужбам. Про це говорять численні недомовленості Офісу президента про скандал, а також розслідування міжнародної групи журналістів Bellingcat, якій вдалося підтвердити раніше невідому загадкову зустріч розвідників з Єрмаком.

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Але на Банковій відповіли, що "бігати ефірами не будуть". Обґрунтували свою відмову тим, що запрошення представників влади на ефір – це "фейк" та "хайп".

У "Слузі народу" оголосили бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Не всі "слуги" ігнорують телеканали

Проте не всі депутати "Слуги народу" дотримуються бойкоту, оголошеного політсилою телеканалам. Зокрема, нардеп Олег Дунда продовжує давати коментарі журналістам телеканалу "Україна 24", вважаючи, що рішення про бойкот стосується лише участі в ток-шоу, а окремі коментарі депутати фракції повинні надавати каналу.

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"Не давати коментарі від партії – це трішки неправильно, а ходити на ефіри – це інше питання", – сказав депутат.

Загалом ситуація в партії "Слуга народу" погіршилася відразу на двох фронтах: по-перше, президентська політична сила втратила лідерство у рейтингах за останніми соцопитуваннями. Другого "удару" завдано з тилу – колишній "слуга" Роман Соха зі скандалом заявив про вихід із фракції.

На тлі цього "слуги" самоліквідували можливість доносити свою думку щодо розвитку України на головних медіамайданчиках країни.

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ЗМІ масово скаржаться на тиск Банкової

Цікаво, що напередодні в українському медіапросторі спалахнув скандал. Ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у тиску на програму та контролі виступів в ефірах нардепів "Слуги народу". За її словами, Банкова висувала редакції умови та ставила ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах.

22 листопада журналісти українського державного телеканалу "Дом", який створювався для боротьби з російською пропагандою на окупованих територіях (ОРДЛО та Крим), також заявили, що отримували вказівки з Офісу президента, як "правильно" висвітлювати діяльність президента Володимира Зеленського та його оточення. Про це повідомили у Фонді захисту свободи слова.

Мирослава Барчук: "Офіс президента висуває нашої редакції умови і ставить ультиматуми" / Фото: Facebook

Безглузді атаки

Проте, схоже, ігнор – не єдина тактика Офісу президента щодо боротьби з журналістами.

Громадська організація "Центр протидії корупції", яка помітно підіграла Банковій як мінімум у цій історії, раптово вирішила проаналізувати ток-шоу "Хард із Влащенком" та зробила висновки, що там нібито поширюють тези російської пропаганди та антизахідні наративи.

Як таке могло статися? Особливо враховуючи факт, що у переважній кількості ефірів у цьому ток-шоу були присутні самі "Слуги народу". У багатьох випадках одразу десантом до трьох-чотирьох народних депутатів.

Самі тези "пропаганди Кремля" громадськості не були надані. Як зазначається у повідомленні "ЦПК", гості та ведуча ток-шоу критикували антикорупційні органи, Нацбанк України, наглядові ради державних компаній, а також озвучували тези про нібито фінансовий вплив Джорджа Сороса.

Особливу увагу боротьбі з телеканалами, які дозволяють критику влади, приділяє і один із так званих "улюбленців Банкової" Сергій Лещенко, який ще десять років тому сам був журналістом. Тепер Лещенко працює у наглядовій раді "Укрзалізниці" за зарплату понад 300 тис. грн на місяць і часто відвідує Офіс президента. Нещодавно його помітили на Банковій у присутності секретаря РНБО Олексія Данилова. Який стосунок до нього має Лещенко – з'ясувати не вдалося. Але в Мережі опублікували відео, як колишній журналіст відчайдушно захищав чиновника від незручних питань із боку медіа.

Яка роль Лещенка у кулуарах Офісу президента – невідомо. Але в його телеграм-каналі можна часто помітити пильну увагу до опозиційних медіа. Колишній журналіст нерідко критикує ексколег, які неугодні владі, та дозволяє образливі висловлювання на адресу гостей ефірів, які дозволяють собі критикувати Володимира Зеленського.

Що кажуть у "Медіа Групі Україна"

Там заявили, що атаки на журналістів є тиском на свободу слова і навмисними спробами звинуватити журналістів у політичній заангажованості та навіть державній зраді.

"Свобода слова – одне з головних досягнень українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права необхідно захищати. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності та захисту, у тому числі від умисних спроб звинуватити журналістів" у політичній заангажованості і навіть державній зраді", – зазначили у пресслужбі "Медіа Групи Україна".

У компанії наголосили, що телеканали "Україна" та "Україна 24" завжди працювали заради сильної та незалежної України.

"Вони є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почуті та знайти розуміння представники різних політичних сил. За часів історичних випробувань та можливої зовнішньої агресії з боку Росії ми вважаємо своєю місією залишатися саме таким майданчиком, який об'єднає навіть колишніх опонентів заради захисту Соборної, Незалежної, Демократичної України. Об'єднуємось заради захисту нашої Державності!" – резюмували у "Медіа Групі Україна".

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Що кажуть у НСЖУ

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко впевнений, що тиск влади на ЗМІ є неприпустимим.

"Журналісти мають право самостійно обирати формати та теми обговорення, запрошувати гостей на ефіри. А те, що багато українських політиків відмовляють журналістам у запрошеннях на ефіри – це більше доказ несамостійності політиків та жорсткої, недемократичної партійної вертикалі", – сказав "Сьогодні" Томіленко.

Сергій Томіленко: "Тиск влади на ЗМІ неприпустимий" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" поінформував, що у Верховній Раді зареєстровано ініційований партією "Слуга народу" законопроєкт "Про медіа". У ньому пропонується створення інструменту моніторингу контенту в аналогових та онлайн-ЗМІ.

Національна спілка журналістів України виступила проти цього закону. Журналістська спільнота вимагає відхилити законопроєкт та розпочати діалог із представниками ЗМІ щодо реформування медіасфери.

Також ми повідомляли, що п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що передав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал" журналістському колективу. Політик пояснив, що зробив це з метою боротьби із цензурою з боку Офісу президента.