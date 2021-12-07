Атака Зеленского на "неугодные" СМИ: как на Банковой пытаются надавить на журналистов

Атаки власти на журналистов являются давлением на свободу слова. Фото: коллаж "Сегодня"

В последнее время украинская власть все чаще пытается несправедливо обвинить журналистов в политической ангажированности. Не воспринимающее критику руководство страны оказывает давление на неугодные медиа, осмелившиеся критиковать "политику партии", используя при этом различные методы – от попыток "раскопать" хоть какой-то, пусть даже нелепый, компромат на журналистов до публичного объявления бойкота телеканалам.

Бойкот "Слуги народа"

Так, 24 ноября в партии президента "Слуга народа" заявили, что будут игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина" и не принимать участия в их проектах. Перед этим президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака пригласили на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", которую транслирует "Украина", для обсуждения скандального дела "вагнеровцев". К слову, именно Зеленского и Ермака подозревают в причастности к срыву спецоперации украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и даже к сливу секретной информации иностранным спецслужбам. Об этом говорят многочисленные недосказанности Офиса президента о скандале, а также расследование международной группы журналистов Bellingcat, которой удалось подтвердить ранее неизвестную загадочную встречу разведчиков с Ермаком.

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Но на Банковой ответили, что "бегать по эфирам не будут". Обосновали свой отказ тем, что приглашение представителей власти на эфир – это "фейк" и "хайп".

В "Слуге народа" объявили бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Не все "слуги" игнорируют телеканалы

Тем не менее не все депутаты "Слуги народа" придерживаются бойкота, объявленного политсилой телеканалам. В частности, нардеп Олег Дунда продолжает давать комментарии журналистам телеканала "Украина 24", считая, что решение о бойкоте касается только участия в ток-шоу, а отдельные комментарии депутаты фракции должны предоставлять каналу.

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"Не давать комментарии от партии – это немножко неправильно, а ходить на эфиры – это другой вопрос", – сказал депутат.

В общем, ситуация в партии "Слуга народа" ухудшилась сразу по двум фронтам: во-первых, президентская политическая сила потеряла лидерство в рейтингах по последним соцопросам. Второй "удар" нанесен с тыла – бывший "слуга" Роман Соха со скандалом заявил об уходе из фракции.

На фоне этого "слуги" самоликвидировали возможность доносить свою точку зрения относительно развития Украины на главных медиаплощадках страны.

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СМИ массово жалуются на давление Банковой

Любопытно, что накануне в украинском медиапространстве вспыхнул скандал. Ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу и контроле выступлений в эфирах нардепов "Слуги народа". По ее словам, Банковая выдвигала редакции условия и ставила ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах.

22 ноября журналисты украинского государственного телеканала "Дом", который создавался для борьбы с российской пропагандой на оккупированных территориях (ОРДЛО и Крым), также заявили, что получали указания из Офиса президента, как "правильно" освещать деятельность президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом сообщили в Фонде защиты свободы слова.

Мирослава Барчук: "Офис президента выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы" / Фото: Facebook

Нелепые атаки

Однако, похоже, игнор – не единственная тактика Офиса президента по борьбе с журналистами.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции", которая заметно подыграла Банковой как минимум в этой истории, внезапно решила проанализировать ток-шоу "Хард с Влащенко" и сделала выводы, что там якобы распространяют тезисы российской пропаганды и антизападные нарративы.

Как такое могло произойти? Особенно учитывая факт, что в подавляющем числе эфиров в этом ток-шоу присутствовали сами "Слуги народа". Во многих случаях сразу десантом в количество трех-четырех народных депутатов.

Сами тезисы "пропаганды Кремля" общественности предоставлены не были. Как отмечается в сообщении "ЦПК", гости и ведущая ток-шоу критиковали антикоррупционные органы, Нацбанк Украины, наблюдательные советы государственных компаний, а также озвучивали тезисы о якобы финансовом влиянии Джорджа Сороса.

Особое внимание борьбе с телеканалами, которые позволяют критику власти, уделяет и один из так называемых "любимчиков Банковой" Сергей Лещенко, который еще десять лет назад сам был журналистом. Теперь Лещенко работает в наблюдательном совете "Укрзализныци" за зарплату в более 300 тыс. грн в месяц и часто посещает Офис президента. Не так давно его заметили на Банковой в присутствии секретаря СНБО Алексея Данилова. Какое отношение к нему имеет Лещенко – выяснить не удалось. Но в Сети опубликовали видео, как бывший журналист отчаянно ограждал чиновника от неудобных вопросов со стороны медиа.

Какова роль Лещенко в кулуарах Офиса президента – неизвестно. Но в его телеграмм-канале можно часто заметить пристальное внимание к оппозиционным медиа. Бывший журналист нередко критикует экс-коллег, которые неугодны власти, и позволяет оскорбительные высказывания в адрес гостей эфиров, которые позволяют себе критиковать Владимира Зеленского.

Что говорят в "Медиа Группе Украина"

Там заявили, что атаки на журналистов являются давлением на свободу слова и умышленными попытками обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.

"Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права необходимо защищать. Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене", – отметили в пресс-службе "Медиа Группы Украина".

В компании подчеркнули, что телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради сильной и независимой Украины.

"Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил. Во времена исторических испытаний и возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты Соборной, Независимой, Демократической Украины. Объединяемся ради защиты нашей Государственности!" – резюмировали в "Медиа Группе Украина".

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Что говорят в НСЖУ

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко уверен, что давление власти на СМИ недопустимо.

"Журналисты имеют право самостоятельно выбирать форматы и темы обсуждения, приглашать гостей на эфиры. А то, что многие украинские политики отказывают журналистам в приглашениях на эфиры – это больше доказательство несамостоятельности политиков и жесткой, недемократической партийной вертикали", – сказал "Сегодня" Томиленко.

Сергей Томиленко: "Давление власти на СМИ недопустимо" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что в Верховной Раде зарегистрирован инициированный партией "Слуга народа" законопроект "О медиа". В нем предлагается создание инструмента мониторинга контента в аналоговых и онлайн-СМИ.

Национальный союз журналистов Украины выступил против этого закона. Журналистское сообщество требует отклонить законопроект и начать диалог с представителями СМИ о реформировании медиасферы.

Также мы сообщали, что пятый президент Петр Порошенко заявил, что передал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал" журналистскому коллективу. Политик объяснил, что сделал это с целью борьбы с цензурой со стороны Офиса президента.