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Звільнити Єрмака чи... Що чекає на Зеленського через 10 днів після ультиматуму

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
23 листопада, 05:29
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Чи встоїть Банкова під натиском протестів чи доведеться "пожертвувати" Єрмаком
Коли під Банкову вийдуть 50-100 тисяч осіб, Зеленський буде змушений звільнити Єрмака або сам піти у відставку. Фото: колаж "Сьогодні"
Коли під Банкову вийдуть 50-100 тисяч осіб, Зеленський буде змушений звільнити Єрмака або сам піти у відставку. Фото: колаж "Сьогодні"

У день восьмої річниці Революції Гідності під Офісом президента відбулася акція протесту, учасники якої вимагали від Володимира Зеленського звільнити керівника його Офісу Андрія Єрмака через зрив операції щодо "вагнерівців". Мітингувальники дали президенту 10 днів для ухвалення рішення, а у разі відмови пригрозили розпочати безстрокову акцію за відставку самого Зеленського. Сайт "Сьогодні" з'ясував, якою є ймовірність того, що президент звільнить Єрмака.

Що сталося

У неділю, 21 листопада, учасники акції, присвяченої 8-м роковинам початку Революції Гідності, пройшли центром Києва і спробували прорватися до будівлі Офісу президента на Банковій. Протистояння мітингувальників та правоохоронців тривало близько півгодини.

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Протистояння мітингувальників та правоохоронців тривало близько півгодини. Фото: kp.ua
Протистояння мітингувальників та правоохоронців тривало близько півгодини. Фото: kp.ua

У результаті сутичок колона протестувальників все ж таки змогла пройти до будівлі Офісу Зеленського і висунути главі держави свою вимогу – звільнити Андрія Єрмака. Його звинуватили у зриві операції щодо "вагнерівців".

"Якщо за 10 днів (до 1 грудня) голова Офісу президента Андрій Єрмак залишиться на своїй посаді, ми готуємо безстрокову акцію за відставку Володимира Зеленського", – пообіцяли організатори мітингу.

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Чи звільнить Зеленський Єрмака

Політолог Вадим Карасьов сумнівається, що президент виконає вимогу мітингувальників.

"На Єрмаку тримається вся управлінська робота Офісу президента. Зеленський утримуватиме його в кріслі щосили", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Зеленський утримуватиме Єрмака в кріслі щосили"
Вадим Карасьов: "Зеленський утримуватиме Єрмака в кріслі щосили" / Фото: Facebook

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З ним погоджується політолог Олексій Голобуцький .

"Сьогодні президент іде на серйозні ризики, показуючи свою близькість із Єрмаком та підкреслюючи унікальну функціональність та незамінність керівника його Офісу. Мітингувальники навряд чи дочекаються відставки Єрмака. Він залишить Банкову лише разом із Зеленським", – упевнений експерт.

Політолог Олександра Решмеділова також сумнівається, що Зеленський звільнить Єрмака.

"Влада може спробувати прибрати негатив у суспільстві, "перевівши стрілки" на когось із чиновників та звільнивши чергового міністра", – каже вона.

Операція "врятувати голову Офісу"

Олексій Голобуцький зазначає, що влада намагається парирувати звинувачення у провалі операції "Вагнергейт" та можливій наявності "кроту" на Банковій.

" Ексдиректора ГУР Василя Бурбу, який заявив, що він отримав наказ про перенесення дати затримання "вагнерівців", через який і була зірвана спецоперація, намагаються скомпрометувати тим, що він нібито мав відношення до "зачистки" Євромайдану. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович виправдовується, що Зеленський та Єрмак до останнього заперечували проведення операції, захищаючи національні інтереси України", – каже Голобуцький.

Олексій Голобуцький: "Українці дедалі менше вірять заявам влади"
Олексій Голобуцький: "Українці дедалі менше вірять заявам влади" / Фото: Facebook

У свою чергу Олександра Решмеділова додала, що Зеленський повністю не мав комунікації.

"Спілкування з народом відбувається переважно за допомогою відеороликів, у яких президент каже, але не чує людей. У влади немає двостороннього зв'язку", – каже Решмеділова.

Олександра Решмеділова: "Президент говорить, але не чує людей"
Олександра Решмеділова: "Президент говорить, але не чує людей" / Фото: Facebook

Чи буде новий "Майдан"

Вадим Карасьов вважає, що мітинг на Банковій може перерости у масштабний протест.

"21 листопада під Офіс президента прийшли близько 2 тисяч осіб. Це лише початок. Зеленський стрімко втрачає підтримку електорату, який дедалі більше у ньому розчаровується. Звинувачення у таємних зв'язках із Кремлем збільшать кількість його противників", – каже Карасьов.

Олексій Голобуцький також зазначає, що поки ситуація не видається надто небезпечною та критичною для Зеленського, але якщо у справі "вагнерівців" спливуть докази шпигунства на користь російських чи інших спецслужб, це "підірве" ситуацію.

"Коли під Банкову вийдуть 50-100 тисяч осіб, у Зеленського не буде іншого виходу. Він змушений буде звільнити Єрмака чи сам піти у відставку", – каже Голобуцький.

Політолог Володимир Цибулько зазначає, що дії Офісу президента, що спричинили провал спецоперації "Вагнергейт", не лише підірвали авторитет України в очах міжнародних партнерів, а й завдали удару по військових, які розробляють операцію.

Сваритися з військовими дуже небезпечно. Ветеранський корпус в Україні – найсильніша організована громадська група. Має колосальну підтримку побратимів, волонтерів і тих, хто співпереживає. Ветеранський рух потужніший, ніж різні політичні громадські організації. За них українці ладні виходити на протести. А якщо до ветеранів приєднаються незадоволені громадяни з платіжками – це буде руйнівна сила", – каже Цибулько.

Володимир Цибулько: "Якщо до ветеранів приєднаються незадоволені громадяни з платіжками – це буде руйнівна сила"
Володимир Цибулько: "Якщо до ветеранів приєднаються незадоволені громадяни з платіжками – це буде руйнівна сила" / Фото: Facebook

Від протесту до імпічменту

На думку політологів, говорити про те, що через вимогу звільнити Єрмака в Україні спалахне новий Майдан, поки зарано. Проте ймовірність того, що протест ставатиме дедалі масштабнішим, існує. За 2,5 року правління Зеленського в українців накопичилося безліч питань до президента та його команди, відповіді на які вони не отримують у відеороликах, що публікуються Банковою.

"У разі, якщо до мітингувальників через провал операції "Вагнергейт" приєднаються незадоволені зростанням тарифів, цін на продукти та паливо, черговими корупційними скандалами, ситуація може призвести до масштабних протестів з вимогою проведення дострокових парламентських виборів або навіть процедури імпічменту президента", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Ситуація може призвести до масштабних протестів із вимогою дострокових парламентських виборів або імпічменту президента". Фото: censor.net
Вадим Карасьов: "Ситуація може призвести до масштабних протестів із вимогою дострокових парламентських виборів або імпічменту президента". Фото: censor.net

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у жовтні поточного року президент Зеленський заявив, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер". Про це він розповів на пресконференції у Трускавці.

Також ми інформували, що, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, все розслідування Bellingcat ґрунтується лише на інформації кількох відставників розвідки та спецслужб України, без будь-яких підтверджень із офіційних джерел.

Варто зазначити, що розслідувачі Bellingcat, які розкрили роль Банкової у зриві спецоперації з "вагнерівців", однією з причин зриву операції називають неприязнь між керівником ГУР Василем Бурбою та представниками Офісу президента.

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