Савченко на протесті під Радою жорстко висловилася про вакцини

Савченко теж прийшла протестувати. Фото: колаж "Сьогодні"
На мітинг антивакцинаторів до Ради прийшла екснардепка Надія Савченко. Акцію вона підтримує.
Про це повідомляє Политика Страны.
"Держава порушує права людини: права про роботу, освіту. Кожен має право вільно пересуватися країною, це право порушено. За всі права людини, які порушені, потрібно боротися. Ця акція абсолютно мирна та адекватна", – сказала Савченко.
Також вона прокоментувала вручення їй та її сестрі Вірі підозри за використання підробленого сертифікату про вакцинацію.
"Жодного документу, крім закордонного паспорта громадянина України, не було. Все інше – ПЛР-тест, якийсь сертифікат – це не документи, які регламентуються законами України. Мета цієї справи – залякати народ у вигляді притягнення до відповідальності публічної людини. Точно можу сказати, що жодних підроблених документів ми не замовляли, не виготовляли, не купували і не використовували", – заявила Савченко.
Скандал із сестрами Савченко
- 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися до України. Документи забрали на експертизу, а слідчі готують обом сестрам підозри – відкрито кримінальне провадження.
- Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо за законом.
- А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.
- Сама Савченко виправдалася за підроблений сертифікат, мовляв, це не офіційний документ для перетину кордону.
- Пізніше сестрам Савченко вручили підозру за липові COVID-сертифікати.