Савченко на протесте под Радой жестко высказалась о вакцинах

Савченко тоже пришла протестовать. Фото: коллаж "Сегодня"
На митинг антивакцинаторов к Раде пришла экс-нардеп Надежда Савченко. Акцию она поддерживает.
Об этом сообщает Политика Страны.
"Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены, нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная",- сказала Савченко.
Также она прокомментировала вручение ей и ее сестре Вере подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.
"Никакого документа, кроме заграничного паспорта гражданина Украины, не было. Все остальное – ПЦР-тест, какой-то сертификат – это не документы, которые регламентируется законами Украины. Цель этого дела – запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали, не покупали и не использовали", – заявила Савченко.
Скандал с сестрами Савченко
- 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят обеим подозрения – открыто уголовное производство.
- В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
- А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.
- Сама Савченко оправдалась за поддельный сертификат, мол, это не официальный документ для пересечения границы.
- Позже сестрам Савченко вручили подозрение за липовые COVID-сертификаты.